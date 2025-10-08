Logo

Велика акција полиције у Требињу: Претреси на девет локација

Извор:

АТВ

08.10.2025

08:34

Коментари:

0
Велика акција полиције у Требињу: Претреси на девет локација
Фото: ATV

На подручју Требиња у току су претреси на девет локација, речено је из МУП-а Српске.

"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Полицијском управом Требиње, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Требиње проводе активности усмјерене на доказивање кривичних дјела „Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и „Утаја пореза и доприноса“ од стране једног привредног друштва у Требињу.

У току су претреси на девет локација на подручју града Требиња у циљу проналажења предмета који потичу из наведених кривичних дјела", наводе из МУП-а.

Како јавља новинар АТВ-а, на "мети" је један хотел у центру града.

