Младић (19) наоружан ушао у тржни центар па сам позвао полицију

08.12.2025

15:41

Норвешка полиција саопштила је у понедјељак да је ухапсила осумњиченог нападача након што је примила дојаве о пуцњави у највећем трговачком центру у Ослу.

Полиција је у саопштењу навела да нису пронађене повријеђене особе и да је поново сигурно отворити центар, након што је раније био евакуисан.

"Полиција је примила дојаву од мушкарца, односно младића, старог 19 година. Позвао нас је и рекао да има ватрено оружје и друге ствари. Одмах смо кренули овамо у Сторо центар. На путу смо примили информацију да је испаљен хитац", рекао је гласноговорник полиције Том Бергер.

илу-снијег-24112025

Свијет

Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане

Навео је да је полиција успјела брзо да стигне на мјесто догађаја те стави нападача под контролу. Навели су и да нико није повријеђен у овом инциденту.

"Претражили смо цијели центар. Центар је неко вријеме био затворен. Евакуисали смо га. Сада је поново отворен и сви су се могли вратити унутра", рекао је гласноговорник полиције Том Бергер.

Новинарима је рекао да је осумњичени такође носио бејзбол палицу и нож, преноси Кликс.

