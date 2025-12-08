Младић (19) наоружан ушао у тржни центар па сам позвао полицију

08.12.2025
15:41
Норвешка полиција саопштила је у понедјељак да је ухапсила осумњиченог нападача након што је примила дојаве о пуцњави у највећем трговачком центру у Ослу.
Полиција је у саопштењу навела да нису пронађене повријеђене особе и да је поново сигурно отворити центар, након што је раније био евакуисан.
"Полиција је примила дојаву од мушкарца, односно младића, старог 19 година. Позвао нас је и рекао да има ватрено оружје и друге ствари. Одмах смо кренули овамо у Сторо центар. На путу смо примили информацију да је испаљен хитац", рекао је гласноговорник полиције Том Бергер.
Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане
Навео је да је полиција успјела брзо да стигне на мјесто догађаја те стави нападача под контролу. Навели су и да нико није повријеђен у овом инциденту.
"Претражили смо цијели центар. Центар је неко вријеме био затворен. Евакуисали смо га. Сада је поново отворен и сви су се могли вратити унутра", рекао је гласноговорник полиције Том Бергер.
Новинарима је рекао да је осумњичени такође носио бејзбол палицу и нож, преноси Кликс.
