Рађа се држава која је нестала 1990. године: Сепаратисти најавили нову карту Блиског истока

Војно руководство на југу Јемена, које подржавају Уједињени Арапски Емирати, преузело је власт над цијелим јужним дијелом земље, отварајући могућност да овај регион прогласи независност и врати Јемен на модел двају држава, први пут након 1960. године.
Око 10 хиљада војника Јужног пријелазног вијећа (СТЦ) прошле седмице ушло је у нафтом богату покрајину Хадрамаут, а потом и у Марах, мање насељену покрајину на граници с Оманом, која раније није била под њиховом контролом.
Овим побједама СТЦ сада контролише свих осам покрајина које су некада чиниле Јужни Јемен, што се до сада никада није десило. Оман је у почетку затворио границу и захтијевао уклањање заставе Југа, али се потом повукао.
У великом заокрету за Саудијску Арабију, која је годинама била водећи вањски актер у Јемену, Ријад је повукао своје трупе из предсједничке палате у јужној престоници Адену, као и с аеродрома. Ова евакуација упућује на то да су снаге које су Саудијци подржавали унутар међународно признате владе, барем за сада, поражене.
Ипак, потпуно и тренутно проглашење државе било би ризичан политички потез, имајући у виду искуства земаља које су прошле сличан пут, попут Западне Сахаре, која је вјеровала да има снажну међународну подршку за отцјепљење од Марока, али је она касније изблиједила.
Вјероватније је да ће СТЦ у средњем року најавити одржавање референдума о независности од Сјевера. Његова даљња судбина у великој мјери зависи од одлука главног покровитеља, УАЕ-а.
Од када су сјеверни Хути 2015. године заузели престоницу Сана'у, југом је владала крхка политичка коалиција коју су чинили саудијски савезник, странка Ислах предвођена јеменским предсједником Рашадом ал-Алимијем, те СТЦ који подржавају Емирати, а води га предсједник Ајдарус ал-Зубаиди.
Два табора су с муком сарађивала унутар предсједничког вијећа, али је Зубаиди од почетка располагао снажнијим војним капацитетима. Алими је напустио земљу и отишао у Ријад, гдје се у недјељу састао с француским, британским и америчким дипломатама.
Позвао је СТЦ да се врати у касарне, поручујући: "Одбијамо једностране потезе који поткопавају правни поредак државе и стварају паралелну стварност".
Након прећутног или отвореног зеленог свјетла, Зубаидијеве снаге су прошле седмице преузеле контролу над ПетроМасилом, највећом нафтном компанијом у Јемену са сједиштем у Хадрамауту. Тиме је Зубаиди дошао у снажну позицију да утиче на будући политички курс земље.
Западни дипломати и УН годинама се противе подјели Јемена на двије државе, фокусирајући се на саудијску мапу пута која предвиђа федералну власт у којој би учествовали и Хути и јужне снаге.
Западни представници су прошле седмице разговарали телефонски са Зубаидијем, покушавајући процијенити његове намјере, укључујући и односе с Русијом те могуће посљедице по борбу против Хута. До сада ниједна западна земља није јавно коментарисала ситуацију, а ни САД се није огласио.
Двије покрајине изван традиционалних граница Југа, Таиз и Мариб, тренутно нису под контролом Хута, а СТЦ би им могао понудити статус протектората како би спријечио њихово евентуално преузимање.
"Ово је вјероватно највећа прекретница за Јемен од пада Сана'е у руке Хута 2015. године. Могла би промијенити регионалне и локалне односе, укључујући потенцијални сукоб између Емирата и Саудијске Арабије", поручила је Мајсa Схуја ал-Дин, виша аналитичарка у Центру за стратешке студије Сана'а.
Ако СТЦ одлучи преговарати, биће у изузетно снажној позицији да захтијева неки облик самоуправе за Југ. Саудијцима ће посебно бити важно питање сигурности граница, с обзиром на прошле нападе Хутија на Саудијску Арабију.
Спекулише се да су Емирати дали зелено свјетло СТЦ-у након што их је наљутило саудијска интервенција код предсједника САД-а Доналда Трампа да се укључи у окончање рата у Судану, дуготрајне кризе која је Емиратима донијела озбиљне критике због наводног наоружавања милиције РСФ, оптужене за ратне злочине у Дарфуру.
Саудијска делегација се још увијек налази у Хадрамауту и под великим је притиском Ријада да спаси барем дио утицаја у насталом хаосу.
