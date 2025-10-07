Освануо мурал посвећен Јелени Томашевић, фанови одушевљени

07.10.2025
09:17
Освануо мурал посвећен Јелени Томашевић, а пјевачица га је објавила на свом Инстаграм профилу. Ауторка овог дјела је извјесна умјетница Луиз.
Фанови су били одушевљени када су видјели мурал, које красе стихови шпанске верзије Јелениног хита "Оро".
"Овај мурал је величанствена чаролија", написала је једна обожаватељка.
Јелена Томашевић отказала концерт, па поручила публици: ''Једва чекам да пјевамо заједно''
Све ово прокоментарисала је и сама Јелена Томашевић.
"Да ли сте знали да је пјесма “Оро” препјевана на шпански, португалски и грчки језик у оквиру евровизијске промоције 2008. године? Хвала Луиз на овом муралу. Како вам се допада Адиос амор на шпанском језику?", написала је Јелена Томашевић.
Погледајте како изгледа мурал посвећен Јелени Томашевић:
