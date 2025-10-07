Logo

Хитно хоспитализована Љиљана Стјепановић

07.10.2025

08:14

Хитно хоспитализована Љиљана Стјепановић

Глумица Љиљана Стјепановић хитно је примљена у земунску болницу, пишу домаћи медији.

Наиме, Љиљана Стјепановић је наводно примљена у болницу због проблема са тромбофилијом, пише Информер.

Двије године била у колицима

Љиљана је недавно испричала да је прије неколико година имала озбиљних здравствених проблема.

''Сустигли су ме силни проблеми, нисам ни сад најздравија, али се боље осјећам кад ради. Тада на мислим на болест него гурам, посао ми је спасоносни лијек. Љекари су ме скоро отписали, двије године сам била у инвалидским колицима. Недаће су почеле много раније, али је тада било најгоре. Уз године иду разне немоћи и проблеми, али гурам, најбитније су душа и глава. Најприје сам одустала, а онда сам се борила из ината пошто сам рођени инаџија. Ето некако се тако све како треба на крају послагало'', рекла је за Блиц, па је додала:

ljiljana krstic

Сцена

Српска глумица умрла у тишини, заборављена од свих: Чак је крила своје занимање

''На крају све стигне на наплату, заправо те стигне живот. Не дам се, радим и путујем, доста и снимам, сад прихватам мање улоге због година и здравља. Посао је специфичан, кад станем на сцену, пред публику, то је посебно осјећање, као да сам потпуно здрава'', рекла је она.

(Телеграф.рс)

