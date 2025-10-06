Logo

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

06.10.2025

Пјевачица Андреана Чекић осврнула се на изјаву пјевача Дарка Лазића да би, уколико буде таква пресуда, могао да заврши у затвору због саобраћајне незгоде.

Андреана признаје да би у тим тренуцима остала уз кума и да би му пјевала када одслужи казну.

"Ако до тога дође, ја ћу му доносити све што му буде потребно - цигарете, неку екстра храну... Пјевала бих му и када изађе из затвора", искрена је била пјевачица.

Открила је и да се коначно боље осјећа, с обзиром на то да ју је Дарков удес јако погодио.

sasa matic

Сцена

Саша Матић одговорио Карлеуши на прозивку: Открио зашто је није позвао на пунољетство кћерке

"Боље сам. Послије удеса сам била психички исцрпљена. Драго ми је што је жив и здрав. Видјели сте повреду на његовој глави... Богу хвала, то је све што се десило. Такође, и моја кума Катарина је добро, с обзиром на све што се могло догодити", рекла је Андреана преноси "Информер".

Пјевачица се вечерас појавила на прослави првог рођендана Даркове кћерке Срне и открила шта је донијела за слављеницу.

"Донијела сам неколико поклона - луткицу, 'сваровски' накит и ковертицу. Кума није дугме", рекла је са осмјехом.

Тагови:

Andreana Čekić

Дарко Лазић

