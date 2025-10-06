Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Извор:
Пјевачица Андреана Чекић осврнула се на изјаву пјевача Дарка Лазића да би, уколико буде таква пресуда, могао да заврши у затвору због саобраћајне незгоде.
Андреана признаје да би у тим тренуцима остала уз кума и да би му пјевала када одслужи казну.
"Ако до тога дође, ја ћу му доносити све што му буде потребно - цигарете, неку екстра храну... Пјевала бих му и када изађе из затвора", искрена је била пјевачица.
Открила је и да се коначно боље осјећа, с обзиром на то да ју је Дарков удес јако погодио.
"Боље сам. Послије удеса сам била психички исцрпљена. Драго ми је што је жив и здрав. Видјели сте повреду на његовој глави... Богу хвала, то је све што се десило. Такође, и моја кума Катарина је добро, с обзиром на све што се могло догодити", рекла је Андреана преноси "Информер".
Пјевачица се вечерас појавила на прослави првог рођендана Даркове кћерке Срне и открила шта је донијела за слављеницу.
"Донијела сам неколико поклона - луткицу, 'сваровски' накит и ковертицу. Кума није дугме", рекла је са осмјехом.
