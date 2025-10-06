Саша Матић одговорио Карлеуши на прозивку: Открио зашто је није позвао на пунољетство кћерке

На самом улазу медији су га фотографисали и поставили му питање о колегиници Јелени Карлеуши која му је јавно замјерила то што је није позвао на прославу пунољетства његове кћерке Таре, која се недавно одржала у једном београдском хотелу.

Свијет Дадиља задријемала, њени пси се отргли и усмртили дјечака (2)

- Је л'? Нисам је звао? Немам појма. Знате шта, ја сам кћерки препустио највећи дио да организује. Немојте да правимо ријалити од тога, молим вас - изјавио је Саша Матић, а један новинар је потом истакао да му је Јелена Карлеуша то јавно замјерила на друштвеним мрежама.

- Па добро, шта сад?! Ником то нико није замјерио - изјавио је пјевач кроз смијех, а потом се упутио ка сали, преноси Телеграф.