Саша Матић одговорио Карлеуши на прозивку: Открио зашто је није позвао на пунољетство кћерке

Пјевач Саша Матић појавио се на прослави пунољетства сина пјевачице Вики Миљковић и њеног мужа Ташкета, која се вечерас, 6. октобра, одржава у једном луксузном хотелу у Београду.
На самом улазу медији су га фотографисали и поставили му питање о колегиници Јелени Карлеуши која му је јавно замјерила то што је није позвао на прославу пунољетства његове кћерке Таре, која се недавно одржала у једном београдском хотелу.
- Је л'? Нисам је звао? Немам појма. Знате шта, ја сам кћерки препустио највећи дио да организује. Немојте да правимо ријалити од тога, молим вас - изјавио је Саша Матић, а један новинар је потом истакао да му је Јелена Карлеуша то јавно замјерила на друштвеним мрежама.
- Па добро, шта сад?! Ником то нико није замјерио - изјавио је пјевач кроз смијех, а потом се упутио ка сали, преноси Телеграф.
