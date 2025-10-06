Logo

Дадиља задријемала, њени пси се отргли и усмртили дјечака (2)

Дадиља задријемала, њени пси се отргли и усмртили дјечака (2)

Двогодишњег дјечака из Џорџије усмртили су ротвајлери његове дадиље након што је она отишла да одспава и оставила га без надзора најмање два сата, саопштила је полиција.

Стејси Вилер Коб (48) ухапшена је у суботу због смрти Кајмира Џонса, саопштило је Полицијско одјељење Валдосте у округу Лаундс. Према евиденцији окружног затвора, против ње су подигнуте оптужнице за убиство другог степена и окрутност према дјеци другог степена.

"Ово је ужасан и трагичан догађај који никада није смио да се догоди, али због немара ове починитељке, једна мајка је трагично изгубила дијете", изјавила је Лесли Манахан, шефица Полиције Валдосте.

Полиција, ватрогасци и Служба хитне медицинске помоћи Јужне Џорџије реаговали су на пријаву напада паса у блоку 3800 у улици Пикан драјв у Валдости 4. октобра.

Тамо су пронашли мртвог дјечака у дворишту нерегистрованог вртића који је водила Коб. Он је насмрт изуједан од њених ротвајлера.

Тог јутра, Кајмирова мајка, Адријана Џонс, оставила је сина у кући Кобове прије него што је отишла на посао. Док је Кобова требало да пази на Кајмира, отишла је да одспава и оставила га без надзора најмање два сата, наводе истражиоци.

У том временском периоду, Кајмир је успио да изађе у двориште куће и отвори бокс са два велика ротвајлера, који су потом напали дјечака. Дјечак је преминуо на лицу мјеста. Када је полиција стигла, Кобова им је рекла да је спавала и мислила да и Кајмир спава.

На својој гофундме страници, Адријана је рекла да није била свјесна да Коб посједује ротвајлере. Такође је рекла да је знала да нешто није у реду након што Коб, који је обично комуницирао током дана, није одговарао на њене поруке око три сата.

У том тренутку, њена мајчинска интуиција је прорадила и раније је напустила посао да провјери сина и види шта се дешава. Док је стигла до куће, осам полицајаца је већ било тамо.

„Већ су били унутра, сликали и тако даље. Ово је била срцепарајућа, разарајућа и трауматизујућа сцена коју никоме не бих пожељела. Пронашла сам своју бебу оваквом", навела је мајка убијеног дјечака.

Службеници за бригу о животињама су такође одвели два ротвајлера умијешана у напад, као и трећег пса који је био у кући.

Адријана, која је самохрана мајка, покренула је своју акцију прикупљања средстава како би помогла у плаћању трошкова сахране свог сина. Објаснила је да нема животно осигурање за свог двогодишњака.

Посљедњих година дошло је до пораста броја смртних случајева од уједа паса широм Сједињених Држава.

ДогсБите.орг, непрофитна организација која прати нападе паса, забиљежила је 63 смртна случаја од уједа паса у 2023. години. Дјеца су чинила 24 процента тих жртава.

Од 523 смртна случаја које су скривили пси од 2005. године у САД, питбулови су одговорни за 66 одсто њих.

nastradao dječak

rotvajler

