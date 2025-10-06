Logo

Медведев о паду француске Владе: Макрон је само "бриљантан адвокат Кијева"

Извор:

Sputnjik

06.10.2025

20:47

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Француска нема правог предсједника, већ „бриљантног адвоката Кијева“, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев, коментаришући кризу владе у Француској.

„Тужан резултат: француска влада је трајала 14 сати. А све зато што Француска нема предсједника. Има бриљантног адвоката Кијева, блиског пријатеља Њемачке и Британије, брбљивог неоколонијалног арбитра у Африци. Микрона баш брига за Француску“, написао је он на мрежи Макс.

Наука и технологија

Стигло језиво упозорење: АИ може постати опасна, играмо се са сопственим уништењем

Како је извијестила прес служба Јелисејске палате, 6. октобра француски предсједник Емануел Макрон је прихватио оставку премијера Себастијана Лекорнија.

Он је на функцији био 27 дана, што је најкраћи мандат за премијера у модерној француској историји. Био је седми француски премијер под Макроном, пише Спутњик.

Дмитриј Медведев

Емануел Макрон

