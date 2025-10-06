Извор:
Sputnjik
06.10.2025
20:47
Француска нема правог предсједника, већ „бриљантног адвоката Кијева“, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев, коментаришући кризу владе у Француској.
„Тужан резултат: француска влада је трајала 14 сати. А све зато што Француска нема предсједника. Има бриљантног адвоката Кијева, блиског пријатеља Њемачке и Британије, брбљивог неоколонијалног арбитра у Африци. Микрона баш брига за Француску“, написао је он на мрежи Макс.
Како је извијестила прес служба Јелисејске палате, 6. октобра француски предсједник Емануел Макрон је прихватио оставку премијера Себастијана Лекорнија.
Он је на функцији био 27 дана, што је најкраћи мандат за премијера у модерној француској историји. Био је седми француски премијер под Макроном, пише Спутњик.
