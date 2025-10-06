Logo

Како сачувати собне биљке од мраза током јесени и зиме?

Фото: Pexels

Природа мијења лице – дани су све краћи, свјетлости има мање, а прве хладне ноћи подсјећају нас да је стигла јесен. И док мијењамо гардеробу и спремамо топле џемпере, наше балконске биљке траже исту пажњу и прилагођавање. Њихова њега у јесен разликује се од љетне рутине – сада је потребно више бриге, али и промишљености, како би зеленило које сте његовали током љета остало здраво и спремно за зиму.

Залијевање у јесен – мање је више

Током хладнијих дана биљке троше мање енергије, па и воде. То значи да залијевање треба смањити и ускладити с температуром. Најбоље је заливати ујутру, када је земља још топла, како бисте избјегли ноћну влагу која погодује гљивичним обољењима. Обратите пажњу на дренажу – вода никако не би смјела да остаје у саксији.

Заштита од вјетра и хладноће

Балкон је често прво мјесто гдје се осјећа прохладан вјетар. Зато је добро да осјетљиве биљке премјестите ближе зиду, испод надстрешнице или у заклоњено мјесто. Можете додати слој малча – суво лишће, пиљевину или тресет – како би коријен остао топао. Ако су саксије лагане, обавезно их осигурајте каменчићима или тежим подлошкама, да их вјетар не обори.

Орезивање и припрема за мировање

Јесен је право вријеме да се биљке растерете. Уклоните суве листове, увеле цвјетове и оштећене гранчице. Код биљака попут геранијума, скратите изданке и припремите резнице које можете сачувати за прољеће. На тај начин, биљка ће сачувати енергију и лакше презимити.

Прихрањивање – само благо

За разлику од прољећа и љета, када биљке траже много хране, у јесен им није потребна интензивна прихрана. Ако баш желите да их оснажите, користите благо органско ђубриво са спорим отпуштањем и умјерене количине. Сада је вријеме да им дате одмор, а не да их форсирате.

Биљке које сијају и у јесен

Ако желите да балкон и даље изгледа живописно, одличан избор су вријесак и зимски вријесак – биљке које цвјетају и у хладним данима. Ту су и чуваркуће (Семпервивум), које су отпорне и добро подносе ниске температуре. Јесен је и право вријеме да у саксије посадите луковице тулипана, нарциса или љиљана – оне ће вас у прољеће наградити бојама.

Цвијеће

Биљке

