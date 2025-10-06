Како сачувати собне биљке од мраза током јесени и зиме?

Извор:
Природа мијења лице – дани су све краћи, свјетлости има мање, а прве хладне ноћи подсјећају нас да је стигла јесен. И док мијењамо гардеробу и спремамо топле џемпере, наше балконске биљке траже исту пажњу и прилагођавање. Њихова њега у јесен разликује се од љетне рутине – сада је потребно више бриге, али и промишљености, како би зеленило које сте његовали током љета остало здраво и спремно за зиму.
Током хладнијих дана биљке троше мање енергије, па и воде. То значи да залијевање треба смањити и ускладити с температуром. Најбоље је заливати ујутру, када је земља још топла, како бисте избјегли ноћну влагу која погодује гљивичним обољењима. Обратите пажњу на дренажу – вода никако не би смјела да остаје у саксији.
Балкон је често прво мјесто гдје се осјећа прохладан вјетар. Зато је добро да осјетљиве биљке премјестите ближе зиду, испод надстрешнице или у заклоњено мјесто. Можете додати слој малча – суво лишће, пиљевину или тресет – како би коријен остао топао. Ако су саксије лагане, обавезно их осигурајте каменчићима или тежим подлошкама, да их вјетар не обори.
Јесен је право вријеме да се биљке растерете. Уклоните суве листове, увеле цвјетове и оштећене гранчице. Код биљака попут геранијума, скратите изданке и припремите резнице које можете сачувати за прољеће. На тај начин, биљка ће сачувати енергију и лакше презимити.
За разлику од прољећа и љета, када биљке траже много хране, у јесен им није потребна интензивна прихрана. Ако баш желите да их оснажите, користите благо органско ђубриво са спорим отпуштањем и умјерене количине. Сада је вријеме да им дате одмор, а не да их форсирате.
Ако желите да балкон и даље изгледа живописно, одличан избор су вријесак и зимски вријесак – биљке које цвјетају и у хладним данима. Ту су и чуваркуће (Семпервивум), које су отпорне и добро подносе ниске температуре. Јесен је и право вријеме да у саксије посадите луковице тулипана, нарциса или љиљана – оне ће вас у прољеће наградити бојама.
