Ако примјетите ове промјене на кромпиру, одмах га баците у смеће

Кромпир је једна од најомиљенијих намирница широм свијета из неколико разлога.
Прије свега, ријеч је о изузетно разноврсној намирници која се може припремати на много начина – печен, куван, пржен, пире, у салатама, супама и многим другим јелима. Та разноврсност омогућава му да се користи у различитим кухињама и јелима широм свијета.
Такође, кромпир је богат хранљивим материјама. Садржи угљене хидрате, витамине и минерале као што су витамин Ц, калијум, фолна киселина и влакна, што га чини извором енергије и важном намирницом за здравље. Кромпир је такође економичан и лако доступан, а његова способност да упија укусе чини га савршеним додатком разним јелима.
Стручњак за кромпир открио је уобичајене грешке у чувању које могу спријечити да кромпир остане свјеж мјесец дана. Стирлинг Потатоес, добављач из Ангуса који снабдева Алди Шкотске, послује у индустрији кромпира већ више од 27 година и преко деценију је поуздан партнер овог познатог малопродајног ланца.
Поводом Дана националног кромпира, 19. августа, директор Ендрју Стирлинг подијелио је савјете о правилном чувању ове омиљене намирнице и упозорио на знаке који указују да кромпир више није безбједан за употребу.
"Златно правило за чување кромпира јесте да се држи на хладном и тамном мјесту. Најбоље га је чувати у задњем дијелу фрижидера – посебно љети, када је претопло. На тај начин можете очувати свјежину и до 30 дана", савјетује Стирлинг, преноси Тхе Сун.
Додаје да мали изданци на кромпиру не значе нужно да је неупотребљив:
"Ако је кромпир само мало проклијао, и даље је потпуно безбједан за конзумацију. Заправо, мали изданци могу чак повећати садржај суве материје, што значи чвршћи и скробнији кромпир – што неки људи више воле".
Међутим, важно је обратити пажњу на знакове кварења.
"Важно је избјегавати зелене изданке или кромпире који су постали зелени, меки и сунђерасти. Када дођу у ту фазу, квалитет и безбједност кромпира су упитни", упозорава Стирлинг.
Кромпир је, како напомиње, свестран и приступачан, а може се комбиновати са разним укусима – од сира до пасуља, туне, свињетине, киселог млијека и чилија.
"Не могу да се сјетим ниједне друге намирнице која је толико свестрана. Можете га пећи, кувати, пржити или гњечити – па ко га не би волио?" каже Стирлинг.
(дневно.хр)
