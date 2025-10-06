Далибор Раилић Дуги ослобођен оптужбе!

Аутор:Огњен Матавуљ
Основни суд у Приједору ослободио је Далибора Раилића званог Дуги, Синишу Мутића и Дмитра Кубурића оптужбе за премлаћивање Алмира О. у Приједору.
Ради се о предмету који би могао би да заврши у судским аналима, јер не само да је трајао више од 10 година, већ су тројица оптужених раније признали кривицу и били су осуђени на по шест мјесеци затвора. Међутим, та пресуда је укинута и то по жалби тужилаштва и наложено је ново суђење.
У поновљеном поступку сви су ослобођени оптужбе да су починили кривично дјело дјело тешка тјелесна повреда. Осим Раилића, Мутића и Кубурића, оптужницом је обухваћен и Вања Вуковић, али је предмет против њега раздвојен у односу на остале оптужене и пресуда против њега није донесена.
”Основни суд у Приједору у предмету број "77 0 К 084008 22 К 2" донио је ослобађајућу пресуду Д.Р. С.М. и Д.К. за кривично дјело тешка тјелесна повреда из члана 156. став 2 Кривичног закона Републике Српске”, саопштио је Основни суд у Приједору, уз напомену да пресуда није правоснажна.
Алмир О. претучен је у августу 2015. године испред пекаре у Приједору. У оптужници се наводило да су га нападачи оборили на земљу и шутирали ногама, нанијевши му преломе чеоне кости, обје кости горње вилице, те нагњечења по тијелу.
На прву пресуду се чекало скоро седам година. У фебруару 2022. године Раилић, Вуковић и Кубурић су неправоснажно били осуђени на по шест мјесеци затвора, док је Мутић негирао кривицу и поступак против њега је био раздвојен. Раилић, Вуковић и Крнетић су након признања наводили да се догађај није одиграо онако како је описано у оптужници и да је тачно само 10% навода оптужнице. Кубурић је чак тврдио да оштећеног није тукао, али је и поред тога признао дјело.
Осуђени су по члану 156. став 1 Кривичног закона Републике Српске, за које је запријећена казна од шест мјесеци до пет година затвора. Међутим, тужилаштво је у жалби, између осталог, тражило да се пресуда преиначи и да се оптужени казне у складу са чланом 156. став 2, гдје је запријећена казна од једне до осам година затвора. То су темељили на тврдњама да је дјело почињено ”из мржње” јер су оптужени непосредно прије батинања жртву питали: ”Одакле си, јеси ли ти Балија?” што је, како су наводили, био и повод за напад. Након укидања пресуде наложено је да се у поновљеном поступку те тврдње провјере. Међутим, у поновљеном поступку тужилаштво није измијенило оптужницу и гоњење је наставило по ставу 1!? Ипак, дјело је у пресуди преквалификовало судско вијеће...
Како сазнаје АТВ оштећени Алмир О. је само једном саслушан и то у првом поступку. У својој изјави је наводио да није стекао утисак да је злочин почињен из мржње или националних побуда, док у поновљеном суђењу није ни саслушаван. Оптужене није препознао као починиоце, а касније се чак изјаснио да не тражи њихово кривично гоњење. Ипак, тужилаштво је гоњење наставило по службеној дужности будући да се радило о тешким тјелесним повредама.
Далибор Раилић Дуги широј јавности је познат као човјек који је оптужен као налогодавац убиства начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића, док је као директни извршилац ликвидације оптужен Александар Миљатовић. Истом оптужницом Раилић је оптужен за организовани криминал и трговину дрогом, а поступак је у току пред Судом БиХ.
Предмети против Раилића и раније су ”падали” пред судовима у Приједору. У два наврата је неправоснажно ослобођен оптужбе да је заједно са Вањом Вуковићем 2018. године ножем израњавао Михајла Ступара званог Шмит јер их је ”друкао” полицији. Ослобађајуће пресуде је укидао Окружни суд у Приједору, али је поступак обустављен у новембру прошле године због апсолутне застаре кривичног гоњења. Иначе, Шмит је убијен 11. марта 2021. године, а за тај злочин је неправоснажно на 20 година затвора осуђен Марко Момић.
Раилић је и прије тога важио за безбједносно интересантну особу. Одлежао је казну од двије године и осам мјесеци затвора због покушаја убиства Николе Вучковића у новембру 2007. године испред кафића ”Фратело” у Приједору. За то дјело помиловао га је тадашњи предсједник Републике Српске Рајко Кузмановић који му је казну умањио за шест мјесеци.
