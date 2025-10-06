Нова трагедија у Српској: Погинуо возач "шкоде"

06.10.2025
10:33
Возач "шкоде" погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Лончари код Доњег Жабара.
Несрећа се догодила синоћ око 23.05. на раскрсници магистралних путева Орашје-Тузла, Брчко-Шамац у мјесту Лончари код Доњег Жабара.
У несрећи су учествовали камион “МАН” којим је управљао З.М. из Србије и аутомобил “шкода” којим је управљао М.Б. са подручја Брчког, који је настрадао.
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Пелагићево.
Увиђајем је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
