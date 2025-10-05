Logo

Нова трагедија у Српској, погинуо возач голфа

АТВ

05.10.2025

16:26

Нова трагедија у Српској, погинуо возач голфа
У тешкој саобраћајној несрећи у мјесту Брезичани погинуо је возач голфа С.К. из Приједора.

Полицијској управи Приједор око 13,00 часова пријављено је да се на магистралном путу Приједор – Нови Град у мјесту Брезичани догодила саобраћајна незгода и да је једно лице смртно страдало.

"Увиђајем на лицу мјесту утврђено да су у незгоди учествовали С.К. из Приједора управљајући путничким возилом марке „Golf“, М.Ц. из Приједора управљајући путничким возилом марке „Peugeot“ и Д.К. из Приједора управљајући теретним возилом марке „Caddy“. У овој саобраћајној незгоди возач С.К. је смртно страдао, док је возач М.Ц. задобио тјелесне повреде", саопштено је из полиције.

Полицијска управа Приједор апелује на све возаче да поштују саобраћајна правила и прописе и да прилагоде брзину условима и стању на коловозу.

Саобраћајна несрећа

Приједор

pogibija

