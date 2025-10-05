Logo

Ново подрхтавање у БиХ

Извор:

РТРС

05.10.2025

16:09

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) забиљежио је данас у 14:33 часова земљотрес у са епицентром у близини Бугојна.

Према првим информацијама, земљотрес се могао осјетити у радијусу од око 50 километара, укључујући и околна мјеста у средњој Босни.

Иако службени подаци о јачини земљотреса још нису објављени, ЕМСЦ је извијестио да су грађани путем апликација и друштвених мрежа пријавили краткотрајно подрхтавање тла.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима.

"Добро затресло", "осјетило се добро", "Опет тресе", "Осјетило се и у Вакуфу", неки су од коментара.

Policija Srbija

Србија

Није дочекала прву пензију због скота": Комшије у шоку након убиства Цеце

Ово није први земљотрес који је погодио ово подручје, будући да је 2. октобра регистрован још један с епицентром у Бугојну, јачине 3,5 степена према Рихтеру.

Земљотрес

BiH

Бугојно

