Ново подрхтавање у БиХ

Извор:
РТРС
05.10.2025
16:09
Коментари:0
Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) забиљежио је данас у 14:33 часова земљотрес у са епицентром у близини Бугојна.
Према првим информацијама, земљотрес се могао осјетити у радијусу од око 50 километара, укључујући и околна мјеста у средњој Босни.
Иако службени подаци о јачини земљотреса још нису објављени, ЕМСЦ је извијестио да су грађани путем апликација и друштвених мрежа пријавили краткотрајно подрхтавање тла.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 26 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 5, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/IWc1DsnDBY
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима.
"Добро затресло", "осјетило се добро", "Опет тресе", "Осјетило се и у Вакуфу", неки су од коментара.
Србија
Није дочекала прву пензију због скота": Комшије у шоку након убиства Цеце
Ово није први земљотрес који је погодио ово подручје, будући да је 2. октобра регистрован још један с епицентром у Бугојну, јачине 3,5 степена према Рихтеру.
Регион
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму