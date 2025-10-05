Гужве на граничним прелазима

05.10.2025
11:45
Коментари:0
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица, Велика Кладуша, Изачић, Брод и Свилај појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, а на прелазу Шепак на улазу у БиХ.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на Рачу.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00м до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом могу прелазити само у ноћном термину.
Најновије
Најчитаније
12
48
12
41
12
30
12
27
12
21
Тренутно на програму