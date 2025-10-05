У Српској рођене 22 бебе

05.10.2025
08:49
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, по 11 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У бањалучком породилишту рођено је 11 беба, у Добоју четири, Бијељини три, а у Приједору, Фочи, Градишци и Источном Сарајеву по једна беба.
Пет дјевојчица и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и један дјечак, Фочи и Источном Сарајеву по једна дјевојчица, а у Приједору и Градишци по један дјечак.
Порода није било у Зворнику, Требињу и Невесињу
