У Српској рођене 22 бебе

05.10.2025

08:49

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, по 11 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У бањалучком породилишту рођено је 11 беба, у Добоју четири, Бијељини три, а у Приједору, Фочи, Градишци и Источном Сарајеву по једна беба.

Пет дјевојчица и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и један дјечак, Фочи и Источном Сарајеву по једна дјевојчица, а у Приједору и Градишци по један дјечак.

Порода није било у Зворнику, Требињу и Невесињу

