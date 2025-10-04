Расте број породица са троје и више дјеце у Добоју

Извор:
Четворочлана породица Марковић из Добоја ускоро ће постати богатија за новог члана. Шестогодишњој ћерки и двије године млађем сину за два мјесеца придружиће се још једна беба.
Одлука о проширењу породице дошла је спонтано, а радују се сви чланови.
“Послије добијања друге бебе нисмо се дуго размишљали за трећу бебицу заиста нам је то понос и част, и њихова радост око очекивања принове доласка бебе, припреме свега тога ишчекивања", каже Наташа Марковић из Добоја.
Марковићи ће се с поносом до краја године придружити удружењу “Понос”, које окупља породице са троје и више дјеце. У Добоју их је више од 800. Изазова има, али и подршке.
“Ове године сви ученици у средњим школама који долазе из породица са троје и више дјеце ослобођени су плаћања годишње школарине, што је заиста позитивно", каже Марина Протић, предсједница Удружења породица са троје и више дјеце “Понос” Добој.
Град је за око 430 комплета уџбенике основцима издвојио 100. 000 марака. Припремају и одлуку за помоћ најмлађим.
"Врло брзо ће градоначелник упутити у скупштинску процедуру одлуку која ће регулисати начин број и износ субвенција за породице чија дјеца бораве у приватним предшколским установама", каже Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.
С циљем подршке вриједностима које промовишу, град је удружења која окупљају вишечлане породице прогласио организацијама од јавног интереса. Осим удружења “Понос” са 800 породица, “Будућност 4 плус” има око 240 породица.
