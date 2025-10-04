Logo

Расте број породица са троје и више дјеце у Добоју

Извор:

АТВ

04.10.2025

19:51

Коментари:

0
Расте број породица са троје и више дјеце у Добоју
Фото: АТВ

Четворочлана породица Марковић из Добоја ускоро ће постати богатија за новог члана. Шестогодишњој ћерки и двије године млађем сину за два мјесеца придружиће се још једна беба.

Одлука о проширењу породице дошла је спонтано, а радују се сви чланови.

“Послије добијања друге бебе нисмо се дуго размишљали за трећу бебицу заиста нам је то понос и част, и њихова радост око очекивања принове доласка бебе, припреме свега тога ишчекивања", каже Наташа Марковић из Добоја.

Марковићи ће се с поносом до краја године придружити удружењу “Понос”, које окупља породице са троје и више дјеце. У Добоју их је више од 800. Изазова има, али и подршке.

“Ове године сви ученици у средњим школама који долазе из породица са троје и више дјеце ослобођени су плаћања годишње школарине, што је заиста позитивно", каже Марина Протић, предсједница Удружења породица са троје и више дјеце “Понос” Добој.

Град је за око 430 комплета уџбенике основцима издвојио 100. 000 марака. Припремају и одлуку за помоћ најмлађим.

"Врло брзо ће градоначелник упутити у скупштинску процедуру одлуку која ће регулисати начин број и износ субвенција за породице чија дјеца бораве у приватним предшколским установама", каже Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.

С циљем подршке вриједностима које промовишу, град је удружења која окупљају вишечлане породице прогласио организацијама од јавног интереса. Осим удружења “Понос” са 800 породица, “Будућност 4 плус” има око 240 породица.

Подијели:

Тагови:

djeca

Doboj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Број обољелих од туберкулозе расте: Важна правовремена дијагностика

Друштво

Број обољелих од туберкулозе расте: Важна правовремена дијагностика

3 ч

0
Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?

Друштво

Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?

3 ч

0
Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

Друштво

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

6 ч

1
Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

Друштво

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

07

Младић из БиХ са пробном возачком шокирао аустријске полицајце

22

04

Орбан: Имамо право да не желимо да будемо у унији са Украјином

21

55

Ово је Данка што је случајно убијена у обрачуну у кафићу

21

34

Бабиш "преузима" Чешку и најављује: Желимо спасити Европу

21

14

Хорор: Син пронашао мајку у локви крви, оптужио оца за убиство, полиција покренула потрагу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner