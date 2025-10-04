Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

Извор:
СРНА
04.10.2025
16:07
На манифестацији "Дани тикве" у Источном Новом Сарајеву награду од 200 КМ добио је Миланко Станојевић из Фоче за узгојену тикву тешку 57,9 килограма.
Сојки Берибака из Источне Илиџе припала је награда за најмању тикву чија тежина је износила неколико грама, док је Рабија Кесеровић из Завидовића добила награду за најљепшу тикву.
Росанда Мићић, предсједник Удружења "Пробуди се" које је организовало ову манифестацију, рекла је да је ова година била сушна, тако да није изненађење тежина највеће тикве, подсјетивши да је прошле година она износила 80,6 килограма, док је рекордна тиква манифестације тежила 82 килограма.
"Све су ово патуљци у односу на тикве које побјеђују на `Данима лудаје` у Кикинди, а узгајају се у Мађарској и ове године најтежа тиква на тој манифестацији била је тешка 836 килограма, док је у Америци она тежила 1,5 тона", рекла је Мићићева новинарима.
Она је навела да ће сјеме највеће тикве бити подијељено у прољеће, те додала да се и на тај начин промовише узгој тикве.
Мићићева је изразила наду да ће успјети да за осам година од ове манифестације направе најпрофитабилнију у БиХ, као и да ће се тиква узгајати у великим количинама и то у комерцијалне сврхе.
Удружење грађана "Пробуди се" организовало је 12. годину за редом манифестацију "Дани тикве", на којој је учествовало 75 излагача из Србије и Црне Горе, Федерације БиХ и Републике Српске.
Циљ манифестације је промоција домаће производње, предузетништва и здраве исхране са посебним акцентом на тикву, једну од најздравијих култура за људску исхрану која одлично успијева на овим просторима.
У оквиру овог догађаја био је и дјечији дефиле "Обуцимо боје јесени", те такмичење за основце и средошколце "Игра меморије" кроз коју су намлађи посјетиоци имали прилику да се забаве, такмиче и освоје награде прилагођене њиховом узрасту.
Ово је једна од три манифестације у региону која као јесењи дар препознаје тикву као благодет природе.
