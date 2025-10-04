Голубовић: Ученици су покретачка снага у Републици Српској

04.10.2025
14:11
Коментари:0
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић рекао је данас у Бањалуци да су ученици заједно са просвјетним радницима и родитељима покретачка снага у Републици Српској.
''То су нараштаји на којима ће Република Српска опстати и на тај начин се развијамо и стремимо према томе'', истакао је Голубовић новинарима у паузи конференције под називом "Успјешан образовни систем - успјешна Српска" у организацији Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.
Он је рекао да је конференција прилика да се чују просвјетни радници и да се имплементира све оно што они доносе са терена, тр ћују изазови са којима се суочавају током извођења наставног и образовног процеса.
Голубовић је свим васпитним радницима, учитељима наставницима и професорима честитао 5. октобар - Свјетски дан учитеља.
Он је рекао да Министарство просвјете и културе и Синдикат образовања, науке и културе имају веома добру сарадњу и партнерски однос у остваривању заједничког циља унапређења наставног процеса у Републици Српској.
Он је нагласио да ресорно министарство има нови приступ у раду током чега ће се више времена проводити на терену и чути о проблемима наставног особља, шта га тишти и са каквим изазовима се суочава како би се практично дјеловало.
Голубовић је навео да је почетком ове школске године донесен нови посебан колективни уговор који је на снази наредне три године, гдје су одређена права просвјетнихх радника побољшана.
''Влада Републике Српске је у претходном периоду у неколико наврата повећавала плате просвјетним радницима, што ће свакако бити и у наредном периоду један од процеса усаглашавања'', истакао је Голубовић.
Предсједник Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске Драган Гњатић рекао је новинарима да се данашњом конференцијом жели истаћи значај учитеља, наставника, професора не само у васпитно-образовном систему него уопште у друштву Републици Српској.
Гњатић је рекао да се данас указује на оптерећеност просвјетног радника, учитеља, наставника и професора.
Он је навео да у Републици Српској има око 23.000 запослених у образовању, с тим да је око 19.000 васпитно-образовних радника – директно провсјетних радника.
Гњатић је додао да образовни систем има ланац у коме свака свака карика има свој дио и носи свој дио одговорности.
Директор Републичког педагошког завода Слађана Танасић навела је да се овом конференцијом показује да су ресорно министартво, завод и синдикат опредијељени ка истом циљу, а то је квалитетнији образовни систем и бољи услови рада наставника, бољи услови у школама за образовање васпитање ученика, а самим тим и боља и успјешнија Република Српска.
Професор разредне наставе у Основној школи "Доситеј Обрадовић" из Добоја Божица Глигорић рекла је да су учитељи стуб друштва.
''Када кажем учитељ мислим на све просвјетне раднике, почешви од предшколских установа, основних и средњих школа, па све до универзитетских професора, који годинама знањем и стрпљењем улажу у младе генерације са циљем да би овај образовни систем био успјешнији, а тиме и успјешпнија Реоублика Српска, што је и циљ конференције'', каже Глигорић.
Она је навела да је током првог дијела конференције акценат стављен на преобимну администрацију којом су просвјетни радници заокупљени на неки начин.
''У суштини акценат се ставља на запиши, а колико времена остане да се посветиш учењу и подучавању што би требао да буде циљ нашег позива, а то заиста у ово данашње вријеме остане врло мало простора јер смо заокупљени дуплом педагошком документацијо и електронском а и оном материјалном'', каже Глигорићева.
Она додаје да је посао изван учионице из године у годину свеобухватан и све опширнији.
Панел конференцију "Успјешан образовни систем - успјешна Српска" организовао је Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске, поводом Петог октобра - Међународног дана учитеља.
Панелисти су у три панела говорили о изазовима у васпитно - образовном раду као и рјешењима, у циљу кључних промјена у образовном систему у Републици Српској, преноси Срна.
Конференцији су присуствовати најодговорнији људи у образовном систему Републике Српске, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и директор Републичког педагошког завода Републике Српске Слађана Танасић, те просвјетни радници - чланови Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.
