Окончана акција извлачења тијела приликом слијетања аутомобила

Припадници Републичке управе цивилне заштите лоцирали су аутомобил и окончали акцију извлачења тијела женске особе, која је смртно страдала приликом слијетања возилом у кањон Рзава, на путу Вишеград – Вардиште.

Према ријечима вође тима, Ненада Иконића, уз помоћ специјалне дизалице из Горажда извучен је и уништени аутомобил.

По налогу директора Бориса Трнинића, ангажован је тим од пет спасилаца.

– Успјели смо лоцирати аутомобил и извући тијело настрадале особе. Ради се о доста неприступачном дијелу корита ријеке Рзав, јер је кањон на овом мјесту дубок 30 до 50 метара. Уз помоћ дизалице из Гораждаа извучен је и аутомобил – казао је Иконић за “Аваз”.

Како је раније јављено, након што је њен аутомобил пробио заштитну ограду на мосту, настрадала је 38-годишња А. П. из Увца. Ово је друга саобраћајна несрећа на истој локацији у посљедњих неколико дана.