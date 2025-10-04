Уцјењивали да им се да новац или препише власништво: Ухапшени у акцији "Омбра" доведени у Тужилаштво

Извор:
Аваз
04.10.2025
13:38
Коментари:0
Шест ухапшених особа у акцији "Омбра" због изнуде су спроведени у јутарњим сатима у просторије Тужилаштва КС.
Ову акцију су јуче спровели припадници Федералне управе полиције (ФУП) под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево на подручју Кантона Сарајево и Тузланског кантона.
У склопу наведених активности, ухапшене су особе иницијала Б.З. (1957), А.А. (1978), С.М. (1968), М.Х. (1968), због сумње у извршење кривичног дјела „Изнуда“ из члана 295. став 2. у вези става 1., у вези с чланом 28. КЗ ФБиХ, те С.З. (1979) и једно малољетно лице због сумње у извршење кривичног дјела „Изнуда“ из члана 295. став 2. у вези става 1., у вези с чланом 28. и 33. КЗ ФБиХ.
Извршени су претреси објеката које користи осумњичени те је пронађено и одузето око 50.000 КМ у различитим апоенима, ватрено оружје, муниција, палице, боксери и други предмети.
– Ове особе се сумњиче да су у протеклом периоду покушали изнудити новац од оштећене особе, на начин да су озбиљним пријетњама захтијевали да им преда новац у износу од 150.000 КМ или преписивање права власништва над његовом некретнином, пише Аваз.
Наведене особе су криминалистички обрађена у службеним просторијама Федералне управе полиције, те ће у законском року бити предата у надлежност Кантоналном тужилаштву Кантона Сарајево уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу – навели су из ФУП-а.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
07
15
57
15
48
15
45
15
34
Тренутно на програму