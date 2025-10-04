Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила

Извор:
04.10.2025
На магистралном путу Вишеград-Вардиште у мјесту Оплаве обустављен је саобраћај због извлачења возила које је учествовало у саобраћајној незгоди, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
У Полицијској управи Фоча Срни је речено да је саобраћај на овој дионици потпуно обустављен од 10.50 часова.
Полиција и припадници Цивилне заштите претходно су започели претрагу терена у кањону ријеке Рзав након дојаве да је аутомобил слетио с пута.
Слетјели у кањон Рзав: У току потрага за несталим особама
"На основу до сада прикупљених информација постоји сумња да се у возилу налазило више лица. Екипе су на терену и претражују кањон како би пронашле возило и евентуално повријеђена лица", рекла је раније портпарол Полицијске управе Фоча Свјетлана Говедарица.
