Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила

Извор:

СРНА

04.10.2025

11:31

Коментари:

0
Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила
Фото: Срна

На магистралном путу Вишеград-Вардиште у мјесту Оплаве обустављен је саобраћај због извлачења возила које је учествовало у саобраћајној незгоди, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

У Полицијској управи Фоча Срни је речено да је саобраћај на овој дионици потпуно обустављен од 10.50 часова.

Полиција и припадници Цивилне заштите претходно су започели претрагу терена у кањону ријеке Рзав након дојаве да је аутомобил слетио с пута.

кањон Рзав

Хроника

Слетјели у кањон Рзав: У току потрага за несталим особама

"На основу до сада прикупљених информација постоји сумња да се у возилу налазило више лица. Екипе су на терену и претражују кањон како би пронашле возило и евентуално повријеђена лица", рекла је раније портпарол Полицијске управе Фоча Свјетлана Говедарица.

