Састали се Минић и Станивуковић: Премијер стигао у званичну посјету Бањалуци

Извор:
АТВ
04.10.2025
11:05
Коментари:1
Почео је састанак премијера Републике српске, Саве Минића, и градоначелника Бањалуке, Драшка Станивуковића, који се одржава у просторијама Градске управе.
На почетку састанка, Минић је предложио да се промијени наратив и да се позабавимо питањима која су важна за грађане.
У делегацији Владе Републике српске су и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и министар просторног уређења, грађевинарства и екологије Бојан Випотник.
Планирано је да Минић данас посјети градилиште споменика палим борцима Војске Републике српске у отаџбинском и одбрамбеном рату.
Претходно је Минић положио вијенце на споменик палим борцима Војске Републике српске на гробљу ''Свети Пантелија“ у Бањалуци и на споменик ''12 беба“.
