Састали се Минић и Станивуковић: Премијер стигао у званичну посјету Бањалуци

АТВ

04.10.2025

11:05

1
Састали се Минић и Станивуковић: Премијер стигао у званичну посјету Бањалуци
Фото: АТВ

Почео је састанак премијера Републике српске, Саве Минића, и градоначелника Бањалуке, Драшка Станивуковића, који се одржава у просторијама Градске управе.

На почетку састанка, Минић је предложио да се промијени наратив и да се позабавимо питањима која су важна за грађане.

У делегацији Владе Републике српске су и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и министар просторног уређења, грађевинарства и екологије Бојан Випотник.

Планирано је да Минић данас посјети градилиште споменика палим борцима Војске Републике српске у отаџбинском и одбрамбеном рату.

Претходно је Минић положио вијенце на споменик палим борцима Војске Републике српске на гробљу ''Свети Пантелија“ у Бањалуци и на споменик ''12 беба“.

Минић-Станивуковић

Саво Минић

Драшко Станивуковић

zvanična posjeta

Коментари (1)
