Почела испорука топлотне енергије

03.10.2025
12:38
Коментари:0
Током ноћи, Еко топлане су дјелимично почеле са испоруком топлотне енергије, због ванредних радова на топлификационој мрежи.
Испорука није успостављена у насељима Обилићево, Кочићев вијенац, Филиповића поље, дијелу Старчевице и насељу под Старчевицома.
Напомињемо да је покретање система даљинског гријања веома сложен процес, због комплексности система и да се испорука топлотне енергије успоставља сукцесивно.
Потрошаче подсјећамо да још једном обаве провјеру унутрашњих, као и заједничких унутрашњих инсталација, да активирају калориметре у разводним ормарићима, као и да на одзрачним вентилима испусте накупљен ваздух из гријних тијела, како би омогућили несметану цикрулацију топлотне енергије.
