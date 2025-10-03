Logo

Почела испорука топлотне енергије

03.10.2025

12:38

Почела испорука топлотне енергије
Фото: АТВ

Током ноћи, Еко топлане су дјелимично почеле са испоруком топлотне енергије, због ванредних радова на топлификационој мрежи.

Испорука није успостављена у насељима Обилићево, Кочићев вијенац, Филиповића поље, дијелу Старчевице и насељу под Старчевицома.

Напомињемо да је покретање система даљинског гријања веома сложен процес, због комплексности система и да се испорука топлотне енергије успоставља сукцесивно.

Потрошаче подсјећамо да још једном обаве провјеру унутрашњих, као и заједничких унутрашњих инсталација, да активирају калориметре у разводним ормарићима, као и да на одзрачним вентилима испусте накупљен ваздух из гријних тијела, како би омогућили несметану цикрулацију топлотне енергије.

