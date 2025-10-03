Logo

Зашто није почело гријање у неким бањалучким насељима

Аутор:

Стеван Лулић

03.10.2025

11:33

Зашто није почело гријање у неким бањалучким насељима

Еко топлане саопштиле су да су током ноћи почели са дјелимичном испоруком топлотне енергије због ванредних радова на топлификационој мрежи.

Објаснили су да гријање није почелоу насељима Обилићево, Кочићев вијенац, Филиповића поље, дијелу Старчевице и насељу под Старчевицом.

"Напомињемо да је покретање система даљинског гријања веома сложен процес, због комплексности система и да се испорука топлотне енергије успоставља сукцесивно", кажу у Еко топланама.

Из предузећа су позвали Бањалучане да провјере унутрашње, као и заједничке унутрашње инсталације, да активирају калориметре у разводним ормарићима, као и да на одзраче радијаторе, како би омогућили несметану циркулацију топлотне енергије.

