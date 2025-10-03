Снијег направио потпуни хаос: Више од 5.000 људи остало без струје

Извор:
Телеграф
03.10.2025
11:23
Велике снијежне падавине паралисале су готово читаву општину Нова Варош. Како је изјавио председник општине Бранко Бјелић, више од 80 одсто територије тренутно је без електричне енергије, а око 5.000 до 6.000 становника у сеоским подручјима нема струју.
"Велика количина влажног снијега, је направила огромне проблеме са високо- и нисконапонском електромрежом. Струје има само у центру града, једном дијелу туристичке зоне и у неколико села", рекао је Бјелић.
Он је нагласио да су школе јутрос радиле отежано или уопште нису могле да раде, јер гријање није функционисало све до успостављања снабдијевања у градском језгру.
"Дежурне екипе ЕПС-а су на терену и раде, али снијег не престаје да пада. У 11 сати одржаће се сједница Штаба за ванредне ситуације како бисмо одлучили о даљим мерама", додао је предсједник општине.
Бјелић истиче да су главни путни правци проходни, али су локални и сеоски путеви у проблему због поломљеног дрвећа и грања које се обрушава на коловоз и далеководе.
"Није огромна количина снијега пала, али је влажан снијег остао на лишћу и то ломи грање, које пада по путевима и жицама. То нам је тренутно највећи проблем", објаснио је он.
Екипе ЕПС-а, уз додатна појачања, покушавају да санирају кварове, али обим хаварија према ријечима Бјелића превазилази њихове капацитете. Најављено је да ће падавине потрајати до касних вечерњих сати, због чега се очекује да борба за успостављање редовног снабдијевања електричном енергијом потраје и наредних дана.
