Logo

Снијег направио потпуни хаос: Више од 5.000 људи остало без струје

Извор:

Телеграф

03.10.2025

11:23

Коментари:

0
Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

Велике снијежне падавине паралисале су готово читаву општину Нова Варош. Како је изјавио председник општине Бранко Бјелић, више од 80 одсто територије тренутно је без електричне енергије, а око 5.000 до 6.000 становника у сеоским подручјима нема струју.

"Велика количина влажног снијега, је направила огромне проблеме са високо- и нисконапонском електромрежом. Струје има само у центру града, једном дијелу туристичке зоне и у неколико села", рекао је Бјелић.

Он је нагласио да су школе јутрос радиле отежано или уопште нису могле да раде, јер гријање није функционисало све до успостављања снабдијевања у градском језгру.

"Дежурне екипе ЕПС-а су на терену и раде, али снијег не престаје да пада. У 11 сати одржаће се сједница Штаба за ванредне ситуације како бисмо одлучили о даљим мерама", додао је предсједник општине.

Бјелић истиче да су главни путни правци проходни, али су локални и сеоски путеви у проблему због поломљеног дрвећа и грања које се обрушава на коловоз и далеководе.

Полиција ФБиХ

Хроника

Пријављена пуцњава у Сарајеву, пронађене чахуре

"Није огромна количина снијега пала, али је влажан снијег остао на лишћу и то ломи грање, које пада по путевима и жицама. То нам је тренутно највећи проблем", објаснио је он.

Екипе ЕПС-а, уз додатна појачања, покушавају да санирају кварове, али обим хаварија према ријечима Бјелића превазилази њихове капацитете. Најављено је да ће падавине потрајати до касних вечерњих сати, због чега се очекује да борба за успостављање редовног снабдијевања електричном енергијом потраје и наредних дана.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Снијег

struja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пријављена пуцњава у Сарајеву, пронађене чахуре

Хроника

Пријављена пуцњава у Сарајеву, пронађене чахуре

2 ч

0
Срушена зграда школе у Индонезији

Свијет

Расте број страдалих у урушавању школе у Индонезији

2 ч

0
Уништавање заплијењене дроге

Хроника

Уништено 450 килограма заплијењене дроге

2 ч

0
ФИФА представила званичну лопту за Свјетско првенство 2026. године

Фудбал

ФИФА представила званичну лопту за Свјетско првенство 2026. године

3 ч

0

Више из рубрике

klkuč, nekretnina, vrata

Србија

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

4 ч

0
Мјештани Голије већ два дана немају струје: Не памте оволики снијег у октобру

Србија

Мјештани Голије већ два дана немају струје: Не памте оволики снијег у октобру

5 ч

0
Снијег затрпао поједине крајеве у Србији

Србија

Снијег затрпао поједине крајеве у Србији

6 ч

0
Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

Србија

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Влада Српске уплатила доприносе из програма социјалног збрињавања

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

13

54

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner