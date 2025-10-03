Logo

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

Извор:

Курир

03.10.2025

10:04

Коментари:

0
klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Републичка дирекција за имовину објавила је јавни оглас о продаји непокретности у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда.

На списку се налазе непокретности на територији града Зрењанина и општина Житиште и Нови Бечеј.

Држава продаје породичну кућу у улици Стевице Јовановића у Белом Блату, површине 136 метара квадратних, са земљиштем од 1.378 квадрата. Некретнина се продаје по почетној цени од 15.102 евра.

Снијег на Јахорини

Друштво

На Јахорини 30 центиметара снијега

У Торку, селу на територији општине Житиште, на продају су понуђене две непокретности.

Једну чине зграда техничких услуга - технички сервис, површине 830 квадрата и помоћна зграда од 277 метара квадратних, а продају се по почетној цени од 187.259 евра.

Друга непокретност се налази у Бегејској улици и у питању је породична кућа површине 87 квадрата, чија је почетна цена 4.028 евра.

Републичка дирекција за имовину у општини Нови Бечеј, односно у селу Бочар, продаје објекат у Добровољачкој улици, површине 131 метара квадратних, који се налази на земљишту укупне површине 787 метара квадратних по почетној цени од 5.981 евра.

Полиција Србија

Хроника

Откривен узрок експлозије у стану у ком је страдао мушкарац

Купци ових некретнина су у обавези да измире све доспеле, а неизмирене обавезе настале до момента уласка у посед, као и евентуалне трошкове поновног прикључења на електродистрибутивни систем.

Понуде за куповину достављају се најкасније до 16. октобра, а отварање приспелих понуда обавиће се комисијски 20. октобра.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

kuća

prodaja kuća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инди Арадиновић

Сцена

Инди умало умрла послије операције

29 мин

0
Тениски рекет

Тенис

Познати тенисер гађао публику рекетом: Хаос на мечу!

30 мин

0
Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

БиХ

Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

31 мин

0
Снијег на Јахорини

Друштво

На Јахорини 30 центиметара снијега

35 мин

0

Више из рубрике

Мјештани Голије већ два дана немају струје: Не памте оволики снијег у октобру

Србија

Мјештани Голије већ два дана немају струје: Не памте оволики снијег у октобру

1 ч

0
Снијег затрпао поједине крајеве у Србији

Србија

Снијег затрпао поједине крајеве у Србији

2 ч

0
Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

Србија

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

17 ч

0
Вучић: Очигледно да се сви спремају за рат

Србија

Вучић: Очигледно да се сви спремају за рат

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner