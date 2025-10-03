На Јахорини 30 центиметара снијега

Извор:
03.10.2025
09:56
Снијег на олимпијским љепотицама Јахорини и Бјелашници неуморно пада од јуче.
Призори са ових планина су невјероватни с обзиром на то да је тек наступио мјесец октобар.
На Бјелашници је јутрос измјерено -7.
На Јахорини је пало скоро 30 центиметара снијега.
"Јахорина тренутно. И јануар да позавиди овим призорима. Пало је скоро 30 центиметара снијега. Што се на самом почетку октобра дуго није догодило", поручили су метеоролози са БХМетео уз видео са Јахорине.
Очекује се да висина сњежног покривача на Бјелашници досегне 20 центиметара.
