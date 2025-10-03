Logo

На Јахорини 30 центиметара снијега

Извор:

Агенције

03.10.2025

09:56

Снијег на Јахорини
Фото: Screenshot

Снијег на олимпијским љепотицама Јахорини и Бјелашници неуморно пада од јуче.

Призори са ових планина су невјероватни с обзиром на то да је тек наступио мјесец октобар.

На Бјелашници је јутрос измјерено -7.

На Јахорини је пало скоро 30 центиметара снијега.

SRĐAN-MAZALICA-280925

Република Српска

Мазалица: Глас на изборима треба да буде порука Шмиту, Суду и ЦИК-у БиХ

"Јахорина тренутно. И јануар да позавиди овим призорима. Пало је скоро 30 центиметара снијега. Што се на самом почетку октобра дуго није догодило", поручили су метеоролози са БХМетео уз видео са Јахорине.

Очекује се да висина сњежног покривача на Бјелашници досегне 20 центиметара.

Jahorina

Снијег

