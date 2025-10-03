Logo

Млада инфлуенсерка пронађена мртва

Извор:

Агенције

03.10.2025

09:26

Џенифер Никол Ривас
Фото: Инстаграм

Звезда ТикТока и ТВ водитељка Џенифер Никол Ривас пронађена је мртва у 21. години.

"Беживотно" тијело хондурашке инфлуенсерке пронађено је у њеном дому у главном граду земље, Тегусигалпи, објавио је магазин "Пипл".

vrtic

Бања Лука

У Бањалуци јутрос 1 степен, а у јавним вртићима нема гријања

Према различитим извјештајима, сумња се да је Ривас преминула од епилептичног напада.

Такође је радила као водитељка на хондурашком каналу "ЦХТВ" и студирала је новинарство.

Више хондурашких медија огласило се након њене смрти.

"Са дубоком тугом, у име Ел Шовсеро ТВ и цијелог тима Ел Евентазо оплакујемо ненадокнадив губитак наше вољене учеснице Џенифер Ривас, из тима Лос дел Барио", саопштили су.

Ову овјаву пратили су бројни коментари.

Терористички напад у Манчестеру

Свијет

Позната имена убијених у нападу на синагогу у Манчестер

"Особа пуна енергије и ентузијазма која је оставила траг у сваком заједничком тренутку", гласи један.

"Наше најдубље саучешће његовој породици, пријатељима и вољенима у овом тешком тренутку", гласи други коментар.

Налози покојне звијезде на друштвеним мрежама су такође преплављени коментарима обожавалаца, а један је написао: "Почивај у миру, пријатељу".

