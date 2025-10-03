Млада инфлуенсерка пронађена мртва

Извор:
Звезда ТикТока и ТВ водитељка Џенифер Никол Ривас пронађена је мртва у 21. години.
"Беживотно" тијело хондурашке инфлуенсерке пронађено је у њеном дому у главном граду земље, Тегусигалпи, објавио је магазин "Пипл".
Према различитим извјештајима, сумња се да је Ривас преминула од епилептичног напада.
Такође је радила као водитељка на хондурашком каналу "ЦХТВ" и студирала је новинарство.
Више хондурашких медија огласило се након њене смрти.
"Са дубоком тугом, у име Ел Шовсеро ТВ и цијелог тима Ел Евентазо оплакујемо ненадокнадив губитак наше вољене учеснице Џенифер Ривас, из тима Лос дел Барио", саопштили су.
Ову овјаву пратили су бројни коментари.
"Особа пуна енергије и ентузијазма која је оставила траг у сваком заједничком тренутку", гласи један.
"Наше најдубље саучешће његовој породици, пријатељима и вољенима у овом тешком тренутку", гласи други коментар.
Налози покојне звијезде на друштвеним мрежама су такође преплављени коментарима обожавалаца, а један је написао: "Почивај у миру, пријатељу".
