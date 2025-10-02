Logo

Милица Тодоровић подијелила радосну вијест: Сви честитају, већ се слави у Крушевцу!

02.10.2025

20:19

Милица Тодоровић подијелила радосну вијест: Сви честитају, већ се слави у Крушевцу!
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Пјевачица Милица Тодоровић данас има посебан повод за славље - њеном оцу Милану је рођендан.

Млада пјевачица која ће се ускоро остварити у улози мајке, отишла је у родни Крушевац како би са татом и породицом обележила овај посебан дан.

Милан Тодоровић напунио је 66. година, а највољенији су му спремили велику торту са свјећицама.

Милица Тодоровић приредила изненађење оцу
Милица Тодоровић приредила изненађење оцу

Ћерка Милица му се јавно обратила. На друштвеној мрежи Инстаграм подијелила је фотографије са славља и предивну поруку.

''Тата. Срећан рођендан, да си нам жив и здрав сто година барем и да нас још дуго засмијаваш до суза'', поручила му је Милица Тодоровић.

Југослав Карић

Сцена

Југослав Карић повукао драстичан потез након навода да је отац дјетета Милице Тодоровић

Југослав Карић након навода да је он отац дјетета Милице Тодоровић

"Поводом неистините вијести да сам ја отац дјетета Милице Тодоровић, желим да истакнем сљедеће:

Милица је моја драга пријатељица, дивна дјевојка и умјетница из изузетне породице. Сматрам да је крајње непримјерено да се пласирају овакве лажне информације које могу нанијети штету како њој, тако и њеним најближима.

Када сам чуо вијест да је трудна, искрено сам јој честитао и неизмјерно ми је драго што са својим партнером очекује дијете. Уз све што је до сада постигла од успјешне каријере, прегршт хитова, сада ће све то имати више смисла јер је ово и најљепши тренутак њеног живота и велика радост за све њих.

Лажне вијести попут ове не заслужују простор у јавности, а моја је обавеза да јасно и недвосмислено одбацим сваку сумњу и заштитим част пријатељице и њене породице.

Југослав Д. Карић".

(Телеграф.рс)

