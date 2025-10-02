Милица Тодоровић подијелила радосну вијест: Сви честитају, већ се слави у Крушевцу!

02.10.2025
20:19
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић данас има посебан повод за славље - њеном оцу Милану је рођендан.
Млада пјевачица која ће се ускоро остварити у улози мајке, отишла је у родни Крушевац како би са татом и породицом обележила овај посебан дан.
Милан Тодоровић напунио је 66. година, а највољенији су му спремили велику торту са свјећицама.
Ћерка Милица му се јавно обратила. На друштвеној мрежи Инстаграм подијелила је фотографије са славља и предивну поруку.
''Тата. Срећан рођендан, да си нам жив и здрав сто година барем и да нас још дуго засмијаваш до суза'', поручила му је Милица Тодоровић.
