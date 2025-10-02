Logo

Југослав Карић повукао драстичан потез након навода да је отац дјетета Милице Тодоровић

Југослав Карић, српски бизнисмен
Фото: Screenshot/Youtube/ACT Foundation

Као бомба одјекнула је тврдња у српским медијима да је бизнисмен Југослав Карић отац дјетета пјевачице Милице Тодоровић.

Убрзо се Карић огласио и демантовао ове наводе.

Југослав Карић са бившом супругом Еленом

Сцена

Ко је Југослав Карић за којег тврде да је отац дјетета Милице Тодоровић

"Поводом неистините вијести да сам ја отац дјетета Милице Тодоровић, желим да истакнем сљедеће: Милица је моја драга пријатељица, дивна дјевојка и умјетница из изузетне породице. Сматрам да је крајње непримјерено да се пласирају овакве лажне информације које могу нанијети штету како њој, тако и њеним најближима", навео је Карић за "Телеграф".

Међутим, ту се није зауставио већ је накнадно повукао и један драстичан потез.

Наиме, он је обрисао свој Инстаграм налог, а разлози нису познати.

Са друге стране, пјевачица Милица Тодоровић се око ових тврдњи још није огласила.

Југослав Карић

Milica Todorović

Коментари (0)
