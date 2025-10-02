Југослав Карић повукао драстичан потез након навода да је отац дјетета Милице Тодоровић

Извор:
АТВ
02.10.2025
14:47
Као бомба одјекнула је тврдња у српским медијима да је бизнисмен Југослав Карић отац дјетета пјевачице Милице Тодоровић.
Убрзо се Карић огласио и демантовао ове наводе.
Сцена
Ко је Југослав Карић за којег тврде да је отац дјетета Милице Тодоровић
"Поводом неистините вијести да сам ја отац дјетета Милице Тодоровић, желим да истакнем сљедеће: Милица је моја драга пријатељица, дивна дјевојка и умјетница из изузетне породице. Сматрам да је крајње непримјерено да се пласирају овакве лажне информације које могу нанијети штету како њој, тако и њеним најближима", навео је Карић за "Телеграф".
Међутим, ту се није зауставио већ је накнадно повукао и један драстичан потез.
Наиме, он је обрисао свој Инстаграм налог, а разлози нису познати.
Са друге стране, пјевачица Милица Тодоровић се око ових тврдњи још није огласила.
