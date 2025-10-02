Због незгоде обустављен саобраћај према овом граничном прелазу

02.10.2025
14:24
Према граничном прелазу Вардиште обустављен је саобраћај због саобраћајне незгоде у вишеградском мјесту Оплаве, речено је Срни у Полицијској станици Вишеград.
Једно возило слетјело је с пута и у току је увиђај, након чега ће бити познато више детаља о околностима незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила у 12.35 часова.
