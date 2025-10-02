Logo

Због незгоде обустављен саобраћај према овом граничном прелазу

02.10.2025

14:24

Због незгоде обустављен саобраћај према овом граничном прелазу
Фото: АТВ

Према граничном прелазу Вардиште обустављен је саобраћај због саобраћајне незгоде у вишеградском мјесту Оплаве, речено је Срни у Полицијској станици Вишеград.

Једно возило слетјело је с пута и у току је увиђај, након чега ће бити познато више детаља о околностима незгоде.

Саобраћајна незгода се догодила у 12.35 часова.

Саобраћајна несрећа

