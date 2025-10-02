Јак земљотрес погодио Турску

02.10.2025
14:18
Коментари:0
Земљотрес јачине 5,0 степени погодио је данас западну Турску, са епицентром у Мраморном мору, 39 километара удаљеном од провинције Текирдаг, јавља Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Земљотрес се осјетио и у Истанбулу, који је око 100 километара удаљен од епицентра земљотреса, преносе медији.
Према саопштењу ЕМСЦ-а, епицентар земљотреса био је на дубини од девет километара.
🔔#Earthquake (#deprem) M3.7 occurred 20 km S of #Marmaraereğlisi (#Turkey) 7 min ago (local time 14:58:30). More info at:— EMSC (@LastQuake) October 2, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/tfgt3KrJ5s
🖥https://t.co/hIU2n0muFK pic.twitter.com/LGqTIDKR5F
Најновије
Најчитаније
16
39
16
33
16
32
16
29
16
20
Тренутно на програму