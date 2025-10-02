Logo

Јак земљотрес погодио Турску

02.10.2025

14:18

Коментари:

0
Јак земљотрес погодио Турску
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 5,0 степени погодио је данас западну Турску, са епицентром у Мраморном мору, 39 километара удаљеном од провинције Текирдаг, јавља Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Земљотрес се осјетио и у Истанбулу, који је око 100 километара удаљен од епицентра земљотреса, преносе медији.

Према саопштењу ЕМСЦ-а, епицентар земљотреса био је на дубини од девет километара.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Turska

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ким Џонг Ун забранио повећање груди

Свијет

Ким Џонг Ун забранио повећање груди

2 ч

1
Медији: Покушај атентата на Асада у Москви

Свијет

Медији: Покушај атентата на Асада у Москви

2 ч

0
Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

Свијет

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

2 ч

0
Синагога Манчестер напад

Свијет

Има мртвих у нападу на синагогу, нападач убијен

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

16

33

Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

16

32

Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

16

29

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

16

20

Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner