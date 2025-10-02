Медији: Покушај атентата на Асада у Москви

Извор:
Б92
02.10.2025
14:01
Британски "Дејли мејл" је објавио да је покушан атентат на бившег сиријског предсједника Башара ал Асада у Москви, који се налази у болници.
Асад је, подсјећа се, добио политички азил у Русији након што је свргнут са власти прије десет мјесеци.
Сиријска опсерваторија за људска права тврди, позивајући се на "приватни извор", да је Асад у понедјељак пуштен из болнице на периферији Москве.
Исти звор је рекао да је Асад био отрован, као и да је мотив атентата био "да се осрамоти руска влада и оптужи да је саучесник" у његовој смрти.
"Дејли мејл" је пренио наводе Сиријске опсерваторије за људска права да је Асадово стање сада "стабилно".
Наведено је и да је само Асадовом брату Махеру Асаду било дозвољено да га посјети у болници усљед високих мјера заштите.
Руска влада није коментарисала ове тврдње.
"Непотврђени извјештаји су и раније сугерисали да је Асад примљен у болницу у критичном стању након тровања", пренио је "Дејли мејл".
