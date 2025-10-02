Logo

Медији: Покушај атентата на Асада у Москви

Извор:

Б92

02.10.2025

14:01

Коментари:

0
Медији: Покушај атентата на Асада у Москви

Британски "Дејли мејл" је објавио да је покушан атентат на бившег сиријског предсједника Башара ал Асада у Москви, који се налази у болници.

Асад је, подсјећа се, добио политички азил у Русији након што је свргнут са власти прије десет мјесеци.

Сиријска опсерваторија за људска права тврди, позивајући се на "приватни извор", да је Асад у понедјељак пуштен из болнице на периферији Москве.

атв

Република Српска

Хакерским нападом покушали наштимати анкету АТВ-а и насмијали читаоце

Исти звор је рекао да је Асад био отрован, као и да је мотив атентата био "да се осрамоти руска влада и оптужи да је саучесник" у његовој смрти.

"Дејли мејл" је пренио наводе Сиријске опсерваторије за људска права да је Асадово стање сада "стабилно".

Наведено је и да је само Асадовом брату Махеру Асаду било дозвољено да га посјети у болници усљед високих мјера заштите.

Руска влада није коментарисала ове тврдње.

"Непотврђени извјештаји су и раније сугерисали да је Асад примљен у болницу у критичном стању након тровања", пренио је "Дејли мејл".

Подијели:

Тагови:

Bašar al Asad

Москва

pokušaj atentata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

Свијет

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Попио пиће са пословним партнером, па му забио нож у врат: Ево колика му робија пријети

2 ч

0
Подигнута оптужница за брутално разбојништво у Градишци

Хроника

Подигнута оптужница за брутално разбојништво у Градишци

2 ч

0
Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

Друштво

Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

2 ч

0

Више из рубрике

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

Свијет

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

2 ч

0
Синагога Манчестер напад

Свијет

Има мртвих у нападу на синагогу, нападач убијен

3 ч

0
Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

Свијет

Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

3 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Очекује се садржајан и концептуалан Путинов говор

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

16

33

Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

16

32

Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

16

29

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

16

20

Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner