Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

Извор:
РТ Балкан
02.10.2025
12:55
Коментари:0
Русија је спремна на наставак сарадње са Србијом у духу стратешког партнерства и пуног повјерења, поручила је данас портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Русија је спремна да и убудуће пружа братском српском народу неопходну подршку у јачању одбрамбених способности", навела је она.
Сцена
Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти
Захарова је оцијенила да је војна парада "Снага јединства", одржана 20. септембра у Београду поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, потврда ријешености и способности Србије да брани суверенитет и територијални интегритет, преноси "РТ Балкан".
Наука и технологија
ОпенАИ оптужен за крађу пословних тајни
Она је додала да је то и израз њене досљедности у очувању војне неутралности.
Сцена
1 ч0
Економија
1 ч0
Србија
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
01
13
59
13
59
13
59
13
56
Тренутно на програму