Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

Извор:

РТ Балкан

02.10.2025

12:55

Фото: Танјуг/АП

Русија је спремна на наставак сарадње са Србијом у духу стратешког партнерства и пуног повјерења, поручила је данас портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Русија је спремна да и убудуће пружа братском српском народу неопходну подршку у јачању одбрамбених способности", навела је она.

Захарова је оцијенила да је војна парада "Снага јединства", одржана 20. септембра у Београду поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, потврда ријешености и способности Србије да брани суверенитет и територијални интегритет, преноси "РТ Балкан".

Она је додала да је то и израз њене досљедности у очувању војне неутралности.

