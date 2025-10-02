Logo

Протести у Француској не јењавају, блокиране школе

Извор:

Sputnjik

02.10.2025

Париз Француска протести
Фото: Aurelien Morissard/Tanjug/AP

Неколико стотина средњошколаца блокирало је данас школу у Бордоу, у оквиру протеста на које су позвали синдикати, уз скандирање у коме су позвали француског предсједника Емануела Макрона да поднесе оставку, а пријављене су и друге блокаде средњих школа у Монпељеу.

Поворке са демонстрантима кренуле су у Марсеју у 10.30 часова, као и у Нанту, преноси БФМ ТВ.

У Паризу за сада није блокирана ниједна средња школа, а што се тиче универзитета штрајк је организован само у филијали Сорбоне у Клињанкуру.

Учесници протеста блокирали су неколико фабрика у Француској, преноси „Фигаро“.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Захвалност Русији на уједначеном приступу према свима у БиХ

У Валенсјену, на сјеверу земље, учесници протеста блокирали су приступ фабрикама Стелантис и Мишлен, гдје је у раним јутарњим сатима двадесетак чланова синдиката поставило палете и гуме у близини стратешких кружних токова.

У Тулузу је блокирана локација код фабрике „Талес“ (Thales).

Полиција је данас спријечила покушај блокаде обилазнице у Лиону, у оквиру синдикалних протеста против владиних буџетских мјера, а двије особе су том приликом ухапшене.

Министар унутрашњих послова у оставци Бруно Ретајо најавио је раније да ће широм земље бити распоређено „76.000 полицајаца и жандарма“.

„Имамо нешто мање снага, али ће бити 76.000 полицајаца и жандарма“, казао је Ретајо, који је додао да ће 5.000 полицајаца бити присутно на подручју Париза.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановићева отворила конференцију и сајам предузетништва жена

У Француској се данас одржава око 240 протеста и акција које организује синдикат Општа конфедерација рада (ЦГТ), уз захтјев да влада одустане од предстојећих буџетских резова.

Синдикални лидери, укључујући оне из ЦГТ-а, и највећег француског синдиката, Француске демократске конфедерације рада (ЦФДТ), саопштили су да желе већу потрошњу на јавне услуге, веће порезе за богате и одустајање од промјене државних пензија, преноси Ројтерс.

(Спутњик)

Француска

Протести

