Дјечак нестао са имања бабе и деде, полиција нашла само овај траг

Извор:

Телеграф

02.10.2025

11:46

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Дјечак Август Гас Ламонт (4) нестао је у суботу у дивљини у јужном дијелу Аустралије, а спасиоци који неуморно трагају за њим кажу да је све мање шанси да је жив.

Гас је нестао у суботу са забаченог имања бабе и дједа, које се налази на око 40 километара јужно од Јунте. У четвртак је полиција саопштила да су мале шансе да дјечак сам преживи шест дана у суровој дивљини.

Стотине трагача данима трага за њим, али једини траг који имају је један отисак стопала пронађен око 500 метара од имања.

"Јако личи на отисак чизме коју је Гас носио када је нестао", рекли су из полиције.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановићева отворила конференцију и сајам предузетништва жена

Када је нестао, дјечак је носио сиви шешир, плаву мајицу дугих рукава са сликом Миниона, свијетло сиве панталоне и чизме.

У четвртак је инспектор признао да су шансе да је дјечак преживио сам без хране, воде и склоништа јако мале.

Младен Бојиновић

Остали спортови

Бојиновић: Бањалука постаје спортска престоница региона

"Четворогодишњи дјечак не нестане у ваздуху, он мора да је негдје. Надам се да је жив и здрав, али се налазимо у фази потраге када га нема више од 100 сати и то је превише за боравак у овако суровим условима", додао је.

Он каже да су сви увек знали да је Гас жилав мали сеоски дјечак.

(Телеграф)

nestao dječak

Аустралија

Коментари (0)
