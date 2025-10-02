Logo

Тукао вршњака палицом, тјерао га да клечи и извињава се: Други ученици све снимали

02.10.2025

11:27

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Нови случај вршњачког насиља који је снимљен паметним телефонима догодио се јуче испред једне загребачке средње школе.

Осим физичког напада, на снимку који је у посједу Јутарњег листа, види се и понижавање и вријеђање једног од ученика.

Hladnoca 1

Друштво

У БиХ измјерено минус четири: Објављена прогноза до недјеље

Снимак који је, незванично се сазнаје, пријављен полицији, није објављен због заштите идентитета малољетника.

Ради се о сукобу у којем је младић обучен у црно, након кратке свађе са својим вршњаком, извукао гумену палицу коју је крио испод јакне и почео да га удара по глави.

"Клекни доле, а сад се одмах извини", рекао му је након неколико снажних удараца палицом. Младић је то и учинио, а његов нападач је потом наставио да виче на њега.

За крај му је опалио и шамар, а онда су обојица, заједно са још двојицом вршњака, отишли.

дијете-ранац-школска торба

Стил

Торбе у овим бојама су апсолутни јесењи тренд

Како пише хрватски лист, насиље се догодило усред бијела дана, а младића са палицом није ометало ни то што су око њих стајали други школарци. Неки су снимали, неки су се пак свему смијали.

Из загребачке полиције се још нису огласили поводом овог случаја.

Недавно је у једном загребачком насељу дошло до сличног ружног инцидента гдје је група ученика снимала жртву, свог вршњака, кога су тјерали да пред њима клечи и извињава се.

Младен Бојиновић

Остали спортови

Бојиновић: Бањалука постаје спортска престоница региона

Ради се, тврде стручњаци, о забрињавајућем тренду међу младима који умјесто да помогну жртви све снимају.

Хрватска

вршњачко насиље

