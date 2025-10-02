Торбе у овим бојама су апсолутни јесењи тренд

Извор:
Жена Блиц
02.10.2025
11:19
Коментари:0
Са доласком јесени, мијењају се и комади које ћемо радо носити у наредним мјесецима, а једна од највећих промјена тиче се торбица и њихових боја. Иако ће брушена кожа, широке фармерке, бомбер јакне и балонери доминирати сезоном, модни додаци добијају посебну пажњу, посебно када је ријеч о нијансама.
Торбе у пет нијанси обиљежиће ову јесен и учиниће сваки стајлинг шик, модерним и свјежим. Тамнобраон ће несумњиво бити свуда око нас, али неће бити једина боја коју обожавамо. Ових пет нијанси торбица даће нову димензију јесењим аутфитима, спајајући класику и неочекиване модне детаље као тренд сезоне.
Остали спортови
Младен Бојиновић решета је мреже широм Европе
Права јесења нијанса, маслинастозелена торбица уноси елеганцију и дозу луксуза у сваки аутфит.
Савршено се слаже са беж, црном и браон одјећом, а посебно лијепо изгледа уз капуте и балонере. То је боја која одише софистицираношћу, али није превише формална, па је одличан избор и за посао и за вечерњи излазак.
Доказ да бијеле торбице нису резервисане само за љето! Ванила бијела нијанса прави је освјежавајући детаљ у јесењим комбинацијама.
Идеална је за све жене које воле минимализам, а опет желе да се издвоје из масе тамних тонова. Ванила торбица најбоље долази до изражаја уз црне, сиве и маслинасте аутфите.
Србија
Хитно се огласио МУП о дојавама о бомбама у школама
Неочекивани фаворит сезоне - розе торбица! Она уноси ведрину и женственост у јесење, често тмурне дане.
Може бити у пастелној варијанти за романтичан стил или у вибрантној нијанси фуксије за одважан модни израз. Розе торбица је савршен начин да обичан аутфит у тренутку учините посебним.
Безвременска класика која никада не излази из моде.
Црна торбица је основни комад гардеробе који свака жена треба да има, а ове јесени долази у разним формама - од мини багуетте модела до великих схоппер торби. Идеална је јер се уклапа у апсолутно сваки стајлинг, било да је кежуал или елегантан.
Хроника
Словенац ухапшен због крађе алкохола у Источном Сарајеву
Топла нијанса браон торбице у свјетлој нијанси уноси удобни јесењи осећај и сјајно се комбинује са беж, наранџастим и крем тоновима.
Она је суптилнија од тамнобраон варијанте и даје аутфиту мекши и њежнији изглед. Ако желите шик торбицу која није класична црна, ово је прави избор, преноси Мисс7.
Најновије
Најчитаније
13
56
13
52
13
51
13
50
13
48
Тренутно на програму