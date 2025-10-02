Logo

Торбе у овим бојама су апсолутни јесењи тренд

Са доласком јесени, мијењају се и комади које ћемо радо носити у наредним мјесецима, а једна од највећих промјена тиче се торбица и њихових боја. Иако ће брушена кожа, широке фармерке, бомбер јакне и балонери доминирати сезоном, модни додаци добијају посебну пажњу, посебно када је ријеч о нијансама.

Торбе у пет нијанси обиљежиће ову јесен и учиниће сваки стајлинг шик, модерним и свјежим. Тамнобраон ће несумњиво бити свуда око нас, али неће бити једина боја коју обожавамо. Ових пет нијанси торбица даће нову димензију јесењим аутфитима, спајајући класику и неочекиване модне детаље као тренд сезоне.

Маслинастозелена

Права јесења нијанса, маслинастозелена торбица уноси елеганцију и дозу луксуза у сваки аутфит.

Савршено се слаже са беж, црном и браон одјећом, а посебно лијепо изгледа уз капуте и балонере. То је боја која одише софистицираношћу, али није превише формална, па је одличан избор и за посао и за вечерњи излазак.

Бијела у ванила нијанси

Доказ да бијеле торбице нису резервисане само за љето! Ванила бијела нијанса прави је освјежавајући детаљ у јесењим комбинацијама.

Идеална је за све жене које воле минимализам, а опет желе да се издвоје из масе тамних тонова. Ванила торбица најбоље долази до изражаја уз црне, сиве и маслинасте аутфите.

Розе

Неочекивани фаворит сезоне - розе торбица! Она уноси ведрину и женственост у јесење, често тмурне дане.

Може бити у пастелној варијанти за романтичан стил или у вибрантној нијанси фуксије за одважан модни израз. Розе торбица је савршен начин да обичан аутфит у тренутку учините посебним.

Црна

Безвременска класика која никада не излази из моде.

Црна торбица је основни комад гардеробе који свака жена треба да има, а ове јесени долази у разним формама - од мини багуетте модела до великих схоппер торби. Идеална је јер се уклапа у апсолутно сваки стајлинг, било да је кежуал или елегантан.

Свијетлобраон

Топла нијанса браон торбице у свјетлој нијанси уноси удобни јесењи осећај и сјајно се комбинује са беж, наранџастим и крем тоновима.

Она је суптилнија од тамнобраон варијанте и даје аутфиту мекши и њежнији изглед. Ако желите шик торбицу која није класична црна, ово је прави избор, преноси Мисс7.

