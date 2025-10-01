Logo

Фармерке у овој боји су најновији јесeњи тренд

Фармерке у овој боји су најновији јесeњи тренд

Када говоримо о фармеркама, већина нас помисли на вјечну класику - плаву боју у свим њеним нијансама или на црне моделе који су неизоставни у вечерњим изласцима и елегантнијим комбинацијама.

Ипак, модна сцена увијек воли да нас изненади, а ове јесени доноси потпуно нови заокрет. Умјесто очекиваних тонова, на сцену ступа боја коју многи до сада нису повезивали с овим култним комадом гардеробе - браон.

Оно што ову боју издваја јесте њена способност да споји практичност и елеганцију, па не чуди што су је модне стилисткиње одмах прогласиле кључним избором сезоне. Браон фармерке или панталоне уноси топлину у јесење комбинације, додаје дозу профињености и чини да чак и најједноставнији аутфит изгледа посебно. Од свијетлих карамел тонова до дубоких чоколадних нијанси, ријеч је о тренду који се уклапа у свачији стил и лако постаје база гардеробе за хладније дане.

Зашто баш браон панталоне?

Браон боја савршено се уклапа у јесењу палету - од беж и карамел тонова до богате чоколадне нијансе.

Фармерке или панталоне у овој боји једнако су практичне као плаве, али доносе и додатну ноту профињености. Осим што се лако комбинују с неутралним нијансама, одлично се слажу и с упадљивим модним детаљима, па представљају сјајан додатак гардероби.

Како их носити?

У оверсизед варијанти најбоље их је упарити са струкираним сакоом или краћом јакном, док модели до чланка савршено изгледају уз високе чизме.

Равни кројеви су идеални за пословне комбинације - у пару с једноставном кошуљом и капутом у боји девине длаке стварају непогрешив изглед. За вечерње изласке довољно је додати упечатљив каиш, торбу у контрастној нијанси или ципеле у бордо тону.

Ако волите слојевито облачење, браон фармерке одлична су база за јесење комбинације - носите их с мантилом, плетеним џемпером пребаченим преко рамена и свиленом марамом за утисак класичне елеганције.

farmerke

мода

