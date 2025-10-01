Фармерке у овој боји су најновији јесeњи тренд

Извор:
Жена Блиц
01.10.2025
12:21
Коментари:0
Када говоримо о фармеркама, већина нас помисли на вјечну класику - плаву боју у свим њеним нијансама или на црне моделе који су неизоставни у вечерњим изласцима и елегантнијим комбинацијама.
Ипак, модна сцена увијек воли да нас изненади, а ове јесени доноси потпуно нови заокрет. Умјесто очекиваних тонова, на сцену ступа боја коју многи до сада нису повезивали с овим култним комадом гардеробе - браон.
Савјети
Зашто нову одјећу увијек треба прати прије ношења?
Оно што ову боју издваја јесте њена способност да споји практичност и елеганцију, па не чуди што су је модне стилисткиње одмах прогласиле кључним избором сезоне. Браон фармерке или панталоне уноси топлину у јесење комбинације, додаје дозу профињености и чини да чак и најједноставнији аутфит изгледа посебно. Од свијетлих карамел тонова до дубоких чоколадних нијанси, ријеч је о тренду који се уклапа у свачији стил и лако постаје база гардеробе за хладније дане.
Браон боја савршено се уклапа у јесењу палету - од беж и карамел тонова до богате чоколадне нијансе.
Фармерке или панталоне у овој боји једнако су практичне као плаве, али доносе и додатну ноту профињености. Осим што се лако комбинују с неутралним нијансама, одлично се слажу и с упадљивим модним детаљима, па представљају сјајан додатак гардероби.
Свијет
Европа дневно губи зелене површине величине 600 фудбалских терена!
У оверсизед варијанти најбоље их је упарити са струкираним сакоом или краћом јакном, док модели до чланка савршено изгледају уз високе чизме.
Равни кројеви су идеални за пословне комбинације - у пару с једноставном кошуљом и капутом у боји девине длаке стварају непогрешив изглед. За вечерње изласке довољно је додати упечатљив каиш, торбу у контрастној нијанси или ципеле у бордо тону.
Наука и технологија
НАСА планира село на Мјесецу до 2035. године
Ако волите слојевито облачење, браон фармерке одлична су база за јесење комбинације - носите их с мантилом, плетеним џемпером пребаченим преко рамена и свиленом марамом за утисак класичне елеганције.
Свијет
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Србија
3 ч2
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму