Logo

Европа дневно губи зелене површине величине 600 фудбалских терена!

Извор:

Танјуг

01.10.2025

12:12

Коментари:

0
Европа дневно губи зелене површине величине 600 фудбалских терена!
Фото: Pixabay

Европа дневно изгуби зелене и обрадиве површине величине 600 фудбалских терена услед изградње и урбаног развоја, показује најновија анализа.

Студија, коју је спровео „Гардијан“ у сарадњи са научницима Норвешког института за истраживање природе и другим организацијама, открива да су у периоду од 2018. до 2023. године Европа и Велика Британија изгубиле велике зелене површине које су некада биле станишта биљних и животињских врста, апсорбовале угљен-диоксид и доносиле усјеве.

Анализа сателитских снимака показује обим и брзину којом су овакве површине нестајале због градње путева, стамбених пројеката и луксузних терена за голф.

У истраживању, у којем је учествовала и Арена за новинарство у Европи, показало се да Европа годишње изгуби око 1.500 квадратних километара због грађевинских пројеката.

У периоду од пет година, око 9.000 квадратних километара зелених површина, што је величина Кипра, претворено је у сиву зону, што износи скоро 30 квадратних километара недјељно.

Овакав развој догађаја има тешке посљедице по здравље људи и сигурност у снабдијевању храном, упозоравају стручњаци.

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Си Ђинпингу: Нека ово савезништво буде трајно и успјешно

Професор Универзитета у Лидсу, Стив Карвер, истиче да је то један од главних разлога за опадање биодиверзитета, као и да ширење градова доводи до губитка пољопривредног земљишта.

Као примјер, истраживачи су навели заштићено подручје пјешчаних дина површине готово 300 хектара у Португалији, у близини Лисабона, које је уништено због изградње новог, луксузног терена за голф и љетовалишта у којем ће се некретнине продавати за око 5,6 милиона фунти.

Други примјер је мочварни терен у Турској, у провинцији Измир на обали Егејског мора, који је прекривен бетонским темељима за марину у којој ће се градити луксузне јахте, показала је студија.

Ово мочварно подручје било је станиште пеликана, фламингоса, корморана и других врста, а такође је било важно за апсорпцију угљеника, наводи лондонски дневник.

Корпорација која развија пројекат изградње марине, Јатек, навела је да ће он донијети огроман економски раст и хиљаде радних мјеста тој области.

илу-војни авион-25092025

Свијет

Драма у Италији: Срушио се војни авион

Сличних примјера има широм Европе, па је тако у Њемачкој оборено пола милиона стабала у близини Берлина како би се изградили гигантска фабрика компаније Тесла, док се у планинама Вермио на сјеверу Грчке, подручју које је заштићено законом, гради велики вјетропарк.

Посланица у Европском парламенту из редова Зелених, Лена Шилинг, изјавила је да ЕУ годинама обећава да ће бити предводник кад је ријеч о заштити климе и природе, али најновија студија показује да Унија заправо цементира властиту будућност.

Анализа је обухватила 30 земаља, а међу пет земаља које су изгубиле највећи проценат зелених површина су Турска, Пољска, Француска, Њемачка и Велика Британија, наводи „Гардијан“.

Подијели:

Тагови:

Европа

zelene površine

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик честитао Си Ђинпингу: Нека ово савезништво буде трајно и успјешно

3 ч

0
BMW повлачи чак 1,2 милиона аутомобила широм свијета: Ово су погођени модели

Ауто-мото

BMW повлачи чак 1,2 милиона аутомобила широм свијета: Ово су погођени модели

3 ч

0
Шешељ: Опозиција у Српској у рукама странаца

Србија

Шешељ: Опозиција у Српској у рукама странаца

3 ч

2
Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова

Хроника

Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова

3 ч

0

Више из рубрике

Војни авион

Свијет

Драма у Италији: Срушио се војни авион

3 ч

0
Талибани Авганистан

Свијет

Талибани демантују: Није укинут интернет

4 ч

0
Путин послао честитку Си Ђинпингу: "Драги пријатељу"

Свијет

Путин послао честитку Си Ђинпингу: "Драги пријатељу"

4 ч

0
Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

Свијет

Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner