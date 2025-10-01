Европа дневно губи зелене површине величине 600 фудбалских терена!

Извор:
Европа дневно изгуби зелене и обрадиве површине величине 600 фудбалских терена услед изградње и урбаног развоја, показује најновија анализа.
Студија, коју је спровео „Гардијан“ у сарадњи са научницима Норвешког института за истраживање природе и другим организацијама, открива да су у периоду од 2018. до 2023. године Европа и Велика Британија изгубиле велике зелене површине које су некада биле станишта биљних и животињских врста, апсорбовале угљен-диоксид и доносиле усјеве.
Анализа сателитских снимака показује обим и брзину којом су овакве површине нестајале због градње путева, стамбених пројеката и луксузних терена за голф.
У истраживању, у којем је учествовала и Арена за новинарство у Европи, показало се да Европа годишње изгуби око 1.500 квадратних километара због грађевинских пројеката.
У периоду од пет година, око 9.000 квадратних километара зелених површина, што је величина Кипра, претворено је у сиву зону, што износи скоро 30 квадратних километара недјељно.
Овакав развој догађаја има тешке посљедице по здравље људи и сигурност у снабдијевању храном, упозоравају стручњаци.
Професор Универзитета у Лидсу, Стив Карвер, истиче да је то један од главних разлога за опадање биодиверзитета, као и да ширење градова доводи до губитка пољопривредног земљишта.
Као примјер, истраживачи су навели заштићено подручје пјешчаних дина површине готово 300 хектара у Португалији, у близини Лисабона, које је уништено због изградње новог, луксузног терена за голф и љетовалишта у којем ће се некретнине продавати за око 5,6 милиона фунти.
Други примјер је мочварни терен у Турској, у провинцији Измир на обали Егејског мора, који је прекривен бетонским темељима за марину у којој ће се градити луксузне јахте, показала је студија.
Ово мочварно подручје било је станиште пеликана, фламингоса, корморана и других врста, а такође је било важно за апсорпцију угљеника, наводи лондонски дневник.
Корпорација која развија пројекат изградње марине, Јатек, навела је да ће он донијети огроман економски раст и хиљаде радних мјеста тој области.
Сличних примјера има широм Европе, па је тако у Њемачкој оборено пола милиона стабала у близини Берлина како би се изградили гигантска фабрика компаније Тесла, док се у планинама Вермио на сјеверу Грчке, подручју које је заштићено законом, гради велики вјетропарк.
Посланица у Европском парламенту из редова Зелених, Лена Шилинг, изјавила је да ЕУ годинама обећава да ће бити предводник кад је ријеч о заштити климе и природе, али најновија студија показује да Унија заправо цементира властиту будућност.
Анализа је обухватила 30 земаља, а међу пет земаља које су изгубиле највећи проценат зелених површина су Турска, Пољска, Француска, Њемачка и Велика Британија, наводи „Гардијан“.
