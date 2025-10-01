Додик честитао Си Ђинпингу: Нека ово савезништво буде трајно и успјешно

Извор:
АТВ
01.10.2025
12:09
Коментари:0
Поводом прославе 76. годишњице оснивања Народне Републике Кине, предсједник Милорад Додик упутио је најискреније честитке предсједнику Си Ђинпингу и цијелом кинеском народу.
"Желим вам трајан мир, просперитет и континуирани напредак. Република Српска високо цијени пријатељство и партнерство које нас повезује. Радујемо се сваком новом успјеху Кине и њеном све снажнијем глобалном позиционирању", написао је Додик на Иксу.
Поводом прославе 76. годишњице оснивања Народне Републике Кине, упућујем најискреније честитке предсједнику Си Ђинпингу и цијелом кинеском народу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 1, 2025
Желим вам трајан мир, просперитет и континуирани напредак.
Република Српска високо цијени пријатељство и партнерство које нас…
Захвални смо, додао је Додик, на међусобном поштовању, значајним инвестицијама и чврстој подршци.
"Нека ово савезништво буде трајно и успјешно", додао је Додик.
Ауто-мото
3 ч0
Србија
3 ч2
Хроника
3 ч0
БиХ
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму