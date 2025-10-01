Logo

Додик честитао Си Ђинпингу: Нека ово савезништво буде трајно и успјешно

01.10.2025

Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Поводом прославе 76. годишњице оснивања Народне Републике Кине, предсједник Милорад Додик упутио је најискреније честитке предсједнику Си Ђинпингу и цијелом кинеском народу.

"Желим вам трајан мир, просперитет и континуирани напредак. Република Српска високо цијени пријатељство и партнерство које нас повезује. Радујемо се сваком новом успјеху Кине и њеном све снажнијем глобалном позиционирању", написао је Додик на Иксу.

Захвални смо, додао је Додик, на међусобном поштовању, значајним инвестицијама и чврстој подршци.

"Нека ово савезништво буде трајно и успјешно", додао је Додик.

