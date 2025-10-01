Logo

Шешељ: Опозиција у Српској у рукама странаца

Извор:

СРНА

01.10.2025

12:04

Коментари:

2
Предсједник Српске радикалне странке (СРС) Војислав Шешељ изјавио је Срни да Срби у Републици Српској на предстојећим пријевременим предсједничким изборима треба да подрже кандидата СНСДа Синишу Карана јер је опозиција у Српској у рукама странаца и продана.

"Сви Срби и њихове партије у Републици Српској треба да се уједине око једног кандидата да се не би расипали српски гласови", рекао је Шешељ.

Шешељ је истакао да ће Карана подржати и представници његове странке у Републици Српској, те је изразио наду да ће исто учинити и представници Српске напредне странке из Србије.

Полиција Србија

Хроника

Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова

Он је навео да је веома значајно што предсједника Републике Српске Милорада Додика подржава Русија.

Додик борави у посјети Русији, у оквиру које би сутра у Сочију требао да се састане са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.

Тагови:

Vojislav Šešelj

Синиша Каран

