Ана Брнабић расписала локалне изборе

Извор:
Агенције
01.10.2025
10:58
Коментари:0
Предсједник Скупштине Србије Ана Брнабић расписала је данас локалне изборе у Мионици и Неготину за 30. новембар.
осљедњи редовни избори у Мионици и Неготину одржани су 17. октобра 2021. године.
Према Закону о локалним изборима, одборници се бирају на четири године, а избори за одборнике морају се спровести најкасније 30 дана прије краја мандата одборника којима истиче мандат.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 45, ни више од 60 дана, а одлуком о расписивању избора одређује се дан одржаван ја избора, као и дан од када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
16 ч0
Србија
17 ч0
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму