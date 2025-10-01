Logo

Виц дана: Мјесечна карта

Извор:

АТВ

01.10.2025

10:49

Коментари:

0
Виц дана: Мјесечна карта

Улази човјек у трамвај, зауставља га кондуктер и каже му да мора да купи карту.

Човјек одмахну главу и каже:

- Нећу да купим карту.

Кондуктер га погледа испод ока и јачим тоном му каже:

- Мораш купити карту или ћу рећи полицајцима да те истуку.

Човјек му упорно говори:

- Ма, нећу да купим карту.

Полицајци скоче, добро га истуку, па кажу:

- Што си глуп, ми те тучемо, а ти нећеш да купиш карту.

Он им одмахне главом:

- Што би купио кад имам мјесечну карту.

Подијели:

Таг:

Виц дана

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин послао честитку Си Ђинпингу: "Драги пријатељу"

Свијет

Путин послао честитку Си Ђинпингу: "Драги пријатељу"

11 мин

0
Да ли је чаша пива дневно корисна за здравље?

Здравље

Да ли је чаша пива дневно корисна за здравље?

14 мин

0
Лисица прошетала Сарајево

Градови и општине

Лисица прошетала бх. градом и испозирала пред камером

15 мин

0
Радницима Жељезница Српске уплаћене августовске плате

Друштво

Радницима Жељезница Српске уплаћене августовске плате

21 мин

0

Више из рубрике

sir, sirevi

Вицеви

Виц дана: Кило сира

2 д

0
Виц дана: Перица одбрусио учитељу

Вицеви

Виц дана: Перица одбрусио учитељу

3 д

0
Виц дана: 20 година брака

Вицеви

Виц дана: 20 година брака

4 д

0
Виц дана: Поплава

Вицеви

Виц дана: Поплава

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

58

Ана Брнабић расписала локалне изборе

10

58

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

10

54

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

10

50

Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

10

49

Виц дана: Мјесечна карта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner