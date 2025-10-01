Виц дана: Мјесечна карта

Извор:
АТВ
01.10.2025
10:49
Коментари:0
Улази човјек у трамвај, зауставља га кондуктер и каже му да мора да купи карту.
Човјек одмахну главу и каже:
- Нећу да купим карту.
Кондуктер га погледа испод ока и јачим тоном му каже:
- Мораш купити карту или ћу рећи полицајцима да те истуку.
Човјек му упорно говори:
- Ма, нећу да купим карту.
Полицајци скоче, добро га истуку, па кажу:
- Што си глуп, ми те тучемо, а ти нећеш да купиш карту.
Он им одмахне главом:
- Што би купио кад имам мјесечну карту.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму