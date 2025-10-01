Logo

Радницима Жељезница Српске уплаћене августовске плате

Извор:

СРНА

01.10.2025

10:37

Радницима Жељезница Српске уплаћене августовске плате

Управа "Жељезница Републике Српске" јутрос је свим запосленима уплатила личне дохотке за август и позвала оне, који су одлучили да прекину рад, да се врате радним обавезама, саопштено је из те компаније.

Како је истакнуто, још јуче су сви представници синдикалних организација који дјелују у "Жељезницама" дописом обавијештени да ће плате данас бити исплаћене.

Из Управе су навели да је за рјешавање свих питања и актуелних проблема једини исправан правац пут конструктивног дијалога, као и да су чланови Управе константно ангажовани на рјешавању и превазилажењу тренутне ситуације.

Радници "Жељезница Републике Српске" јутрос су обуставили рад незадовољни јер им није исплаћена августовска плата.

Željeznice Republike Srpske

Плата

