Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

Танјуг
01.10.2025
10:30
Полиција је синоћ примила пријаве о дроновима који су се приближили аеродрому Бронојсунд у Норвешкој толико да су могли да их уоче контролори лета, објавио је локални лист Бренејсундс авис.
Прва пријава стигла је синоћ у 20.17 часова, а други инцидент пријављен је око 21.50 часова, пренио је норвешки НРК.
Полиција је претражила подручје, али није успјела да пронађе пилоте дронова.
– Користили смо све полицијске ресурсе у том подручју. Примили смо пријаве о дрону у ваздуху, али ниједног пилота нисмо идентификовали. Након дуге потраге, завршили смо претрагу на лицу мјеста – рекао је Мортен Соренсен из полицијског округа Нордланд за НРК.
У недјељу су такође пријављени дронови над аеродромом, због чега је лет компаније Widere преусмјерен.
Портпаролка компаније Авинор, Каролине Персен, рекла је за НРК да је авион на посљедњем лету слетио по плану, да је аеродром синоћ био затворен и да ће нормалан рад бити данас успостављен.
