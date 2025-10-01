Logo

Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

Извор:

Танјуг

01.10.2025

10:30

Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу
Фото: Pixabay

Полиција је синоћ примила пријаве о дроновима који су се приближили аеродрому Бронојсунд у Норвешкој толико да су могли да их уоче контролори лета, објавио је локални лист Бренејсундс авис.

Прва пријава стигла је синоћ у 20.17 часова, а други инцидент пријављен је око 21.50 часова, пренио је норвешки НРК.

Полиција је претражила подручје, али није успјела да пронађе пилоте дронова.

– Користили смо све полицијске ресурсе у том подручју. Примили смо пријаве о дрону у ваздуху, али ниједног пилота нисмо идентификовали. Након дуге потраге, завршили смо претрагу на лицу мјеста – рекао је Мортен Соренсен из полицијског округа Нордланд за НРК.

Танг Феиђи-инфлуенсер-01102025

Свијет

Инфлуенсер погинуо током лета: Све преносио у видеу уживо

У нед‌јељу су такође пријављени дронови над аеродромом, због чега је лет компаније Widere преусмјерен.

Портпаролка компаније Авинор, Каролине Персен, рекла је за НРК да је авион на посљедњем лету слетио по плану, да је аеродром синоћ био затворен и да ће нормалан рад бити данас успостављен.

