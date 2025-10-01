Logo

Више од 90 дјеце заробљено у рушевинама школе

Танјуг

01.10.2025

10:09

Срушена зграда школе у Индонезији
Најмање 91 особа се води као нестала након урушавања исламског интерната у Сидоарџу, у Источној Јави.

Три особе су погинуле у несрећи, а око 100 их је повријеђено, пренио је АП.

Гајева улица - ЗЕВ

Бања Лука

Џаба чувар, кад и олуке уништише! Станари у бањалучкој улици ставили упозорења

Школа се урушила у понедјељак током поподневне молитве због неовлашћеног проширења зграде за два спрата, што је преоптеретило темеље старе молитвене сале.

Већина ученика који су били у молитвеној сали остала је заробљена испод бетонских плоча.

Више од 300 радника и спасилаца ради на лицу мјеста, а агенција за потрагу и спасавање доставља кисеоник, храну и воду.

Тимови користе детекторе и термалне дронове како би лоцирали преживјеле, али потрагу отежавају нестабилни дијелови зграде и тешка опрема која може да изазове даља урушавања.

Janik Siner 08092025

Тенис

Јаник Синер покорио Пекинг за 21. титулу у каријери

Од око 100 повријеђених, 26 их је хоспитализовано са повредама главе и преломима костију.

Најмање шесторо дјеце је потврђено као живо испод рушевина.

Према властима, ученици су углавном дјечарци од 12 до 18 година, док су ученице биле у другом дијелу зграде и успјеле су да побјегну.

Првобитни списак несталих је ревидиран са 38 на 91 особу након консултација са породицама и присутнима.

илу-октоберфест-27092025

Свијет

Октоберфест затворен због пријетње бомбом

Званичници упозоравају да се шансе за преживљавање смањују сваког дана, наглашавајући хитност спасилачке операције.

