Покушај убиства у Загребу

Индекс

11.01.2026

17:09

1
Покушај убиства у Загребу

Јуче је, око 9 сати, у Домобранској улици на загребачком Чрномерцу 51-годишњи мушкарац нападнут је док је сједио у свом аутомобилу.

Нападач му је пришао и прво га покушао повриједити ножем, а када се жртва одбранила, у њу је уперио и ватрено оружје. Мушкарац је, срећом, успио побјећи неповријеђен, а осумњичени је касније ухапшен.

Напад ножем па пријетња пиштољем

Како наводи полиција, 51-годишњак се успио одбранити од напада ножем, након чега је нападач потегнуо ватрено оружје. Након што је видио оружје, 51-годишњак је успио побјећи с мјеста догађаја.

vatra pozar

Свијет

Једна особа погинула, више од 70 кућа изгорјело у пожару

Нападач се након тога својим особним аутомобилом марке Мазда, загребачких регистарских таблица, такође удаљио у непознатом смјеру.

Осумњичени пронађен у саобраћају

Полицијски службеници одмах су покренули циљану потрагу те су 70-годишњег мушкарца, који се доводи у везу с почињењем овог кривичног д‌јела, убрзо уочили у саобраћају на подручју Новог Загреба.

У његовом возилу пронађени су и одузети нож и ватрено оружје. Мушкарац је ухапшен и приведен у службене просторије полиције на криминалистичко истраживање којим ће се утврдити све околности догађаја.

(Индекс)

покушај убиства

Загреб

Коментари (1)
