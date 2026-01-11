Покушај убиства у Загребу

Извор:
Индекс
11.01.2026
17:09
Коментари:1
Јуче је, око 9 сати, у Домобранској улици на загребачком Чрномерцу 51-годишњи мушкарац нападнут је док је сједио у свом аутомобилу.
Нападач му је пришао и прво га покушао повриједити ножем, а када се жртва одбранила, у њу је уперио и ватрено оружје. Мушкарац је, срећом, успио побјећи неповријеђен, а осумњичени је касније ухапшен.
Како наводи полиција, 51-годишњак се успио одбранити од напада ножем, након чега је нападач потегнуо ватрено оружје. Након што је видио оружје, 51-годишњак је успио побјећи с мјеста догађаја.
Свијет
Једна особа погинула, више од 70 кућа изгорјело у пожару
Нападач се након тога својим особним аутомобилом марке Мазда, загребачких регистарских таблица, такође удаљио у непознатом смјеру.
Полицијски службеници одмах су покренули циљану потрагу те су 70-годишњег мушкарца, који се доводи у везу с почињењем овог кривичног дјела, убрзо уочили у саобраћају на подручју Новог Загреба.
У његовом возилу пронађени су и одузети нож и ватрено оружје. Мушкарац је ухапшен и приведен у службене просторије полиције на криминалистичко истраживање којим ће се утврдити све околности догађаја.
(Индекс)
Друштво
7 ч0
Регион
4 д0
Регион
6 д0
Регион
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму